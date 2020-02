Demi Lovato canta l’inno americano al Super Bowl 2020 (VIDEO)

Una Demi Lovato più in forma che mai si è esibita lo scorso 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami in occasione del Super Bowl 2020, la finale di football americano.

Prima del match, che ha visto scontrarsi Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Demi Lovato ha avuto l’onere e l’onore di interpretare l’inno americano. Stiamo parlando nel caso specifico di The Star Spangled Banner, una canzone che il popolo americano, che come saprete è molto patriottico, considera praticamente intoccabile.

Demi Lovato, elegantissima e sorridente, non ha certo sfigurato! La cantante ha interpretato il brano con trasporto ed emozione, senza sbagliare nemmeno una nota! In questo modo Demi Lovato ha così preso il testimone di Gladys Knight, che lo scorso anno aveva interpretato il pezzo.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Demi Lovato al Super Bowl 2020!

Demi Lovato, vi ricordiamo, è tornata ad esibirsi dal vivo soltanto di recente. Dopo aver rischiato di morire per overdose nel 2018, l’artista si è rimessa in carreggiata ed è, per fortuna, tornata serena e in salute. La prima occasione in cui Demi ha cantato dopo l’overdose è stata qualche giorno fa ai Grammy Awards 2020. Nel corso della serata di gala, infatti, la cantante ha interpretato il brano Anyone, primo singolo del suo nuovo disco. Il pezzo in questione, molto intenso, racconta di uno dei periodi più bui della carriera dell’artista.

La NFL, la National Football League, vi ricordiamo, non ha puntato solo su Demi Lovato per questo Super Bowl 2020. Nel corso del Super Bowl 2020, infatti, abbiamo assistito anche alla performance di JLO e Shakira. Sono infatti state proprio loro le due artiste che hanno intrattenuto il mondo intero con il loro Halftime Show.

Accompagnate dai rapper J Balvin e Bad Bunny., le due cantanti hanno cantato e ballato sulle note dei loro più grandi successi, dando vita ad uno show davvero da urlo!