Jonas Brothers: come partecipare alla fan action del concerto a Milano!

Il 14 febbraio arriverà un momento atteso da 10 anni. I Jonas Brothers tornano in Italia con un’unica data al Mediolanum Forum di Assago e non potevano scegliere giorno più speciale che quello di San Valentino.

L‘Happiness Begins Tour è già iniziato ma da mesi i fan si stanno organizzando per rendere memorabile e romantico questo grande comeback. Per questo vogliamo parlarvi della fan action che saranno realizzate durante la data milanese.

Come partecipare alle fan action per il concerto dei Jonas Brothers

In breve vogliamo spiegarvi le fan action che saranno messe in atto durante il concerto. Per prima cosa, se non lo avete ancora fatto, seguite il gruppo Jonas Brothers Fan Action Official Group per rimanere costantemente aggiornati e se volete supportare gli altri utenti nella realizzazione.

Le fan action saranno due così divise:

Qui la probabile setlist

Rollercoaster

S.O.S.

Cool

Only Human

Strangers

That’s Just The Way We Roll

Fly With Me

What A Man Gotta Do

Used To Be

Hesitate

(Canzone a richiesta dai Fan – Gotta Find You)

Jealous

Cake By The Ocean

Comeback

When You Look Me In The Eyes

I Believe

Mandy

Love Bug

Year 3000

Burnin Up

Sucker

Tutte le date dell’Happiness Begins Tour

31 Gennaio 2020 Irlanda: Dublino 3Arena

2 Febbraio 2020 UK: Londra O2 Arena

5 Febbraio, 2020 UK: Glasgow SSE Hydro Arena

6 Febbraio 2020 UK: Manchester Manchester Arena

8 Febbraio 2020 Belgio: Anversa Lotto Arena

10 Febbraio 2020 Germania: Berlino Mercedes-Benz Arena

11Febbraio 2020 Germania: Colonia Lanxess Arena

13 Febbraio 2020 Svizzera: Zurigo Hallenstadion

14 Febbraio 2020 Italia: Milano Mediolanum Forum

16 Febbraio 2020 Spagna: Madrid WiZink Center

17 Febbraio 2020 Spagna: Barcellona Palau Sant Jordi

18 Febbraio 2020 Francia: Montpellier Sud de France Arena

20 Febbraio 2020 Olanda: Amsterdam Ziggo Dome

22 Febbraio 2020 Francia: Parigi AccorHotels Arena