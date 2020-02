Super Bowl 2020: Maisie Williams canta Let it go nello spot AUDI (VIDEO)

La star di Game of Thrones Maisie Williams è la protagonista del nuovo spot AUDI che verrà trasmesso durante il Super Bowl 2020 (scopri chi si esibirà qui). Uno spot che non può passare inosservato soprattutto se poi la canzone scelta è uno dei successi Disney del decennio. Lo spot infatti ha come colonna sonora Let it go, il successo della saga Frozen. Ecco qualche dettaglio in più

Maisie Williams (Arya in Game of Thrones) è la protagonista della nuova pubblicità di Audi. Il filmato, dalla durata di circa un minuto, ha subito conquistato il pubblico ottenendo oltre 800.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore. La pubblicità verrà trasmessa durante l’atteso Super Bowl 2020. Nello spot l’attrice è alla guida di un’auto imbottigliata nel traffico. La radio trasmette le notizie e il nervosismo trova presto una soluzione nel canto. Infatti, quando gli altri automobilisti iniziano ad innervosirsi Maisie si isola e intona Let it go.

La ragazza inizia a guidare e cantare mentre alcuni cartelli lunga la strada riprendono le parole del testo. Presto anche il resto dei passanti e degli automobilisti è coinvolta nel canto. I cartelli e le insegni prendono in vita come in un vero cartone animato. AUDI accompagna lo spot con una breve didascalia. Una nuova generazione prende il volante per andare verso un futuro migliore e più pulito. L’automobile guidata infatti da Maisie Williams è l’ultimo modello elettrico lanciato dalla casa tedesca.

Ecco il video dello spot di AUDI:

Audi Presents: Let It Go

