Super Bowl 2020: il video della pubblicità Doritos con Post Malone!

Da tradizione, la finale del campionato di football americano rappresenta un’occasione più unica che rara per le multinazionali di farsi conoscere. E anche il Super Bowl 2020 non farà differenza!

A dare ufficialmente il via alla guerra delle pubblicità più belle che andranno in onda durante il Super Bowl 2020 troviamo Doritos. Il noto brand di patatine, da sempre presenza immancabile fra gli spot del Super Bowl, ha deciso di assoldare per l’occasione il king della trap Post Malone.

Il rapper si è infatti prestato ad un divertente spot nel quale lo vediamo assaggiare per la prima volta il nuovo gusto Flamin’ Hot Limón. Stiamo parlando di una deliziosa patatina piccante con un pizzico di tocco di agrume. Un sapore incredibile che a questo punto ci piacerebbe moltissimo assaggiare!

Ecco il video dello spot di Doritos con Post Malone per il Super Bowl 2020!

Doritos® | Post Limón :30

La colonna sonora scelta da Doritos per questo spot è Wow, celebre pezzo di Posty nonché uno dei brani di maggior successo del 2019 negli Stati Uniti. La canzone, in effetti, è perfetta per la pubblicità e rappresenta la miglior reaction migliore a questa gustosa patatina!

Super Bowl 2020: tutto quello che c’è da sapere!

La partita più attesa in assoluto dal pubblico statunitense quest’anno si terrà al Hard Rock stadium di Miami. Il match vedrà scontrarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs.

L’evento, per voi lettori, potrebbe essere particolarmente interessante per il suo Halftime Show, che quest’anno in particolare promette di regalarci grandi emozioni. Ad esibirsi nella pausa fra un tempo e l’altro saranno le regine della musica latina Jennifer Lopez e Shakira.

Ma le sorprese non finiscono qui! Subito prima dell’inizio del Super Bowl 2020, infatti, vedremo Demi Lovato interpretare l’inno americano! Sarà questa per Demi la seconda esibizione dal vivo dai tempi dell’overdose, dopo quella tenutasi ai Grammy 2020.