Sicuramente tutti saprete che Giorgio Poi è l’autore delle musiche originali che fanno da colonna sonora alla nuova serie Netflix: Summertime!

La nuova serie italiana è trasmessa su Netflix da ieri 29 aprile!

Questa mattina, l’emittente ha postato un video su Instagram nel quale, se pur a distanza, lo si vede duettare sulle note di ‘Leoni‘, il nuovo brano di Francesca Michielin, una featuring davvero interessante non credete?

Leoni di Francesca Michielin, inclusa nel suo ultimo album FEAT (STATO DI NATURA) disponibile dallo scorso 13 marzo,e già presente nel trailer della serie.

Qui sotto potete leggere il testo di Leoni, scritta da Francesca Michielin Feat Giorgio Poi

Se guardi bene c’è un filo sottile, è il profilo del mare

Non ci puo’ andare nessuno, nemmeno chi è bravo a nuotare

Ma quando arriva l’estate, arriva sempre dalla finestra e ti accarezza la testa

Si nasconde nel buio di notte, ti sveglia alle 7:00

Uh-uh

E va bene così, se abbiamo perso davvero il controllo

Fra un libro aperto e un mistero profondo

Noi con le mani batteremo sul mondo

Ci chiameremo “forti” fino a domani, ci sentiremo leoni

E non basterà la luce accesa a cancellare le stelle

Ne inventeremo altre ancora più belle

Sull’autostrada con le macchine ferme

Ascolteremo una canzone d’amore, che non parla d’amore

Però



C’è un’aria leggera che soffia su queste giornata

È un’aria che muove i capelli e consola le spalle bruciate

Ma quando arriva l’estate, sembra che tutto rimanga uguale, ma di un altro colore

E ci si ferma a parlare per ore, davanti al portone

Uh-uh



E va bene così, se abbiamo perso davvero il controllo

Fra un libro aperto e un mistero profondo Noi con le mani batteremo sul mondo

Ci chiameremo “forti” fino a domani, ci sentiremo leoni

E non basterà la luce accesa a cancellare le stelle

Ne inventeremo altre ancora più belle

Sull’autostrada con le macchine ferme

Ascolteremo una canzone d’amore, che non parla d’amore