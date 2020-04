Summertime – Netflix: Ecco cos’è successo nel finale della serie

Summertime, il nuovo teen drama di produzione italiana, è disponibile su Netflix (guarda il trailer qui). Tra drammi familiari, adolescenziali e camei musicali siamo arrivati all’ultimo episodio. Ecco cos’è successo nel finale!

Guarda la nostra intervista ai protagonisti di Summertime:

Summertime - Netflix: Intervista a Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe

Nell’ottavo e ultimo episodio di Summertime l’estate sta finendo insieme al clima di spensieratezza e alle giornate in spiaggia. Blue dopo l’incidente si sta riprendendo e ha capito (precocemente) che fare sciocchezze per amore non è una cosa troppo intelligente. Chi continua a soffrire per l’ennesima delusione è invece Edo. La ragazza vicentina che gli ha fatto compagnia nelle ultime settimane, confessa di avere un fidanzato. Lui è stato solo una piacevole trasgressione estiva.

Dario, dopo aver confessato i suoi sentimenti a Madda, è deluso perchè la ragazza non ricambia. Tuttavia, Martina gli farà tornare il sorriso dicendogli che a lei è sempre piaciuto. Dario riuscirà così a sapere finalmente cosa si prova a stare con una ragazza. L’avventura di Sofia se ne va in treno ma la ragazza è contenta anche se non riesce a essere sincera con Summer: è di lei che è innamorata da sempre.

Nel finale di Summertime, i genitori di Summer decidono di provare a riavvicinarsi. Il padre sembra deciso ad essere finalmente più presente. Ale riceve un’importante offerta per tornare in pista con una scuderia spagnola. Summer gli dice che la Spagna non è lontana e che possono sopportare una storia a distanza. Infine anche Madda forse troverà un po’ di serenità con Jacopo, conosciuto in un bar. Un finale che vede un po’ tutti tornare alla vita quotidiana anche se le esperienze estive hanno cambiato un po’ tutti.