Ci sono brutte notizie per tutte le directioner del mondo. A quanto pare, infatti, non ci sarà nessuna reunion degli One Direction per il decimo anniversario. A rivelarlo non siamo noi bensì Niall Horan, in una recente diretta live.

Intervistato da un amico di cpg_uki, noto brand di golf di cui Niall è appassionato, l’artista britannico ha negato tutte le ultime voci. Nel nostro Ginger podcast, che trovate qui sotto, vi avevamo spiegato che la reunion per il decennale dei One Direction era praticamente certa. Adesso, in ogni caso, le dichiarazioni di Niall Horan sconvolgono ulteriormente le carte in tavola.

Ginger Podcast - SKAM Italia 4, reunion di One Direction ed High School Musical e Summertime

Come di certo saprete, si è molto parlato della reunion dei One Direction perché il 2020 è l’anniversario della fondazione della band.

Qui sotto trovate le dichiarazioni di Niall Horan sulla reunion degli One Direction!

📽| Niall Horan talking about One Direction’s 10th year Anniversary ©️cpg_uki pic.twitter.com/Lpy9wTZTMz

Si, ne abbiamo parlato tanto dell’anniversario. Mi fa strano che siano passati 10 anni, assurdo. Non ci sarà una reunion come potreste pensare, semplicemente nell’ultimo periodo ci siamo sentiti più spesso!

Alla luce delle dichiarazioni di Niall Horan, dunque, i One Direction non torneranno insieme né per farci sentire nuova musica né (tantomeno) per un nuovo album. Al massimo, i membri della band si ritroveranno per una foto o, chi lo sa, per delle chat di gruppo su Zoom che ultimamente vanno tanto di moda.

Salta a questo punto anche la speranza di poter rivedere Zayn insieme ai suoi ex compagni. Dell’assenza del cantante nella famosa chat di gruppo ne aveva parlato, a proposito, Liam Payne.

C’è però ancora una speranza residua: non ci è infatti dato sapere se Niall Horan stesse semplicemente scherzando o cercando di sviare l’argomento. Liam Payne, infatti, ha lasciato intendere che in realtà un progetto di gruppo nel 2020 ci sarà eccome.

Secondo voi dove sta la verità?