Easy di Federica Carta: audio e testo della canzone

Easy è il titolo del nuovo singolo di Federica Carta, rilasciato su tutte le piattaforme di streaming e download il 29 aprile per Island Records.

Testo

Più ci sto in mezzo

prende forma dentro

è come un dipinto

ma di colore spento no

ma dico non ti conoscevo

per come eri davvero

la verità è nascosta ma sotto un sottile velo

dico non ti senti scemo

a mentire su tutto

sbagli travestimento

non c’è più ma c’è il tuo trucco

E ora la foto con te

l’ho messa al contrario

la stessa direzione

su un altro binario

non ci sto più sai che c’è

hai un’ossessione strana

tradire la tua fidanzata

Me la prendo easy,

non me la prendo più

sarà tutto più easy

se non ci vediamo più

E se non fosse stato

che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perchè disperarsi credo che non serva

ne tanto meno raggiungerli

Ne è passato di tempo

dentro a quel ritratto

ma il treno l’hai perso

e ho il bagaglio disfatto ormai

E la foto con te

io l’ho strappata

come la tua collana a pezzi in strada

e la favola perfetta me l’hai raccontata

ma è sempre stata una stronzata

Me la prendo easy,

non me la prendo più

sarà tutto più easy

se non ci vediamo più

E se non fosse stato

che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perchè disperarsi credo che non serva

ne tanto meno raggiungerli

No, no aspetta

Non me la prenderei

ma mi dispiace per lei

perchè non sa come sei

questa canzone l’ho scritta per te

potresti finire nei guai

quando l’ascolterai

con lei

Me la prendo easy,

non me la prendo più

sarà tutto più easy

se non ci vediamo più

E se non fosse stato

che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perchè disperarsi credo che non serva

ne tanto meno raggiungerli