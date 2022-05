Summertime 3: ecco come finisce la storia di Summer e Ale

Come finisce Summertime 3? La stagione finale della serie estiva più amata di Netflix è arrivata sulla piattaforma dal 4 Maggio e ci svela come va a finire la storia d’amore tra Summer e Ale ed il resto dei loro amici.

ATTENZIONE questo articolo contiene SPOILER sulla fine dei Summertime 3!

Nell’ultimo episodio di Summertime 3, la terza estate con i nostri protagonisti volge al termine. È tempo di tirare le somme, fare i bilanci dei mesi passati e prendere decisioni che riguardano il futuro. Dario (Andrea Lattanzi) è a pezzi dopo la rottura con Rita (Lucrezia Guidone); quest’ultima è stata oggetto delle avance di Stefano (Stefano Rossi Giordani), mettendo a repentaglio anche la gestione del locale Sàian. Dario, però, non è uno che si arrende: “Non sono più il tipo che butta tutto all’aria” le annuncia. La loro relazione è salva!

Il nuovo arrivato Luca (Cristiano Caccamo), nel frattempo, chiede a Summer di continuare a suonare insieme e la esorta a non trascurare il suo talento con il ritorno all’università all’orizzonte. La cosa più importante per il ragazzo è che Summy non abbandoni la musica. Dopo la fregatura con Federica, Sofia si sente una stupida e si confida con Jonas (Giovanni Anzaldo), il quale è di passaggio a Cesenatico e la spinge a vedere il mondo, magari andandolo a trovare a Perth, in Australia.

Blue (Alicia Ann Edogamhe) racconta a Summer di essersi innamorata di una ragazza, che però si è fidanzata con un ragazzo, e di averlo capito grazie all’aiuto di Sofia. Molto tenero anche il suo coming out con Alfredo (Andrea Butera), il quale le dice che non vuole perderla e che le piacerebbe restare amici.

Maurizio (Mario Sgueglia) annuncia a Lola (Amparo Piñero Guirao) e ad Ale (Ludovico Tersigni) che loro due saranno i due piloti della prossima stagione. L’informazione ferisce Lola, che prende le distanze da Ale. “Io l’ho fatto per te” le risponde quest’ultimo che poi annuncia al padre di avere chiuso. Maurizio persuade Lola a non gettare la spugna e riesce a reclutarla per la stagione successiva: “Sei la migliore e ho bisogno di te,” le dice.

Edo (Giovanni Maini) si ricongiunge col padre Loris (Giuseppe Giacobazzi) e gli chiede scusa, e gli spiega che ad Amburgo era andato nella speranza di trovare la madre, ma non è andata così. Nel corso dell’estate, Edo ha capito che tutto quello che cercava lo ha sempre avuto a casa. Giulia (Romina Colbasso) non si sente pronta, adesso. “È come se qualcosa si fosse rotto” confessa a Edo e i due si dicono addio.

Come finisce la storia tra Ale e Summer:

Lola sorprende Ale mentre si prepara a salpare. “Non te ne andare senza di me” gli dice, ma Ale la avverte che non sa quando tornerà. È così che Lola si imbarca, pronta a viaggiare con Ale. Non intende smettere di correre e troverà il modo di ricominciare, dice, anche e sopratutto senza Ale. Lui ha fatto la sua scelta e questa lo porta lontano da Summer, questa volta per sempre.

Sulle note de “L’estate sta finendo” dei Righeira, Summer, Sofia ed Edo si godono un’ultima giornata in spiaggia insieme. Edo ha deciso di restare a Cesenatico, mentre Sofia annuncia a Summer che ha deciso di seguire Jonas in Australia, e propone all’amica di andare con lei. Summer continua a ponderare il da farsi con Luca mentre ricorda il suo addio con Ale (sono nel loro posto speciale: “e i fenicotteri?” – “Non ci sono più, sono volati via” si dicono i due tenendosi per mano, un riferimento al loro primo incontro).

I tre amici, che finalmente si sono ritrovati, si precipitano verso l’acqua lasciando le preoccupazioni e le decisioni sul futuro a domani. L’estate, in fondo, sta finendo.