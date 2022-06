Scossa di Sangiovanni è la canzone del nuovo spot di Cornetto Algida

La splendida cornice del Salento fa immediatamente venire voglia di tuffarsi in acqua e la canzone Scossa di Sangiovanni è il nuovo sottofondo musicale dello spot.

Con l’arrivo della bella stagione non poteva mancare la pubblicità di Cornetto Algida con cui il brand icona dell’estate torna a parlare di sole, di mare, di amicizia e di primi amori.

Il nuovo packaging del prodotto viene scartato nella primissima scena, una clip da gustare fino all’ultimo!

Un inno all’estate, un invito a viverla con chi si ama e, naturalmente, con Cornetto. “Tuffati in questa estate” è infatti il claim che chiude lo spot e anche i ragazzi protagonisti prendono alla lettera la call to action con la scena finale, con una corsa verso il mare.

Ecco il video del nuovo spot di Cornetto Algida

Con Scossa continua il successo di Sangiovanni

Il brano è il nuovo singolo inedito del cantautore, inserito nella tracklist digitale dell’album Cadere volare, una canzone che si preannuncia come il nuovo tormentone estivo, grazie ad una sonorità dal ritmo coinvolgente e un testo che vuole catturare i teenager di tutta Italia.

Cornetto sceglie infatti un artista giovane per parlare al suo target d’elezione, la generazione Z. Sangiovanni, classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, è stato definito la nuova popstar della musica italiana.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che l’artista descrive il suo modo di fare musica.

La collaborazione tra Cornetto e Sangiovanni sarà dunque all’insegna della musica e dell’estate e non si esaurirà con lo spot TV.

Sangio continuerà a parlare alla generazione Z attraverso una conversazione social che l’accompagnerà durante tutta l’estate! Restate connessi!