Aka7even chiede a Fedez di collaborare: la risposta del rapper

Aka7even ha mandato in delirio i suoi fan facendo una spiazzante richiesta a Fedez direttamente su Twitter. Il cantante ha chiesto al rapper, infatti, di realizzare una collaborazione e lo ha fatto pubblicamente! Sono bastate poche semplici parole, dunque, per scatenare una comprensibile reazione, carica d’entusiasmo, da parte dei suoi follower dell’artista di Amici 20.

E per quanta strada ancora c’è da fare… amerai il finale!#aka7even pic.twitter.com/Y8qFK8MNu1 — Aka7even News🎢💛 (@Aka7News) June 2, 2021

La riposta di Fedez, un “Daje!”, rilasciata come commento al messaggio di Aka7even, lascia inoltre ben sperare in una concreta possibilità di vedere i due artisti duettare, tra non molto tempo.

Dopo il ritorno del rapper nel panorama musicale grazie al duetto con Francesca Michielin a Sanremo, l’insolito pezzo con Tha Supreme e la spumeggiante collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro, Fedez potrebbe non lasciarsi sfuggire di registrare il suo nuovo pezzo proprio con Aka7even.

Il primo disco di Aka e la convivenza con Deddy

Aka7even, il primo disco dell’artista di Amici 20, contiene tutti gli inediti presentanti dal cantante nel talent show: Yellow, Mille parole, Loca e Mi manchi.

I fan che hanno comprato e ascoltato l’album hanno apprezzato, in particolar modo anche altri due inediti, Blue e Luna, oltre ai brani Eazy, Fuori, Strike, Black, Rolly Stone e Torre Eiffel.

Il disco a pochi giorni dalla sua uscita è già nella Top 10 degli album più venduti di FIMI/Gsk, senza contare il grande successo di Mi manchi (certificato disco di platino).

L’album ha debuttato, infatti, al terzo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo la classifica ufficiale.

Aka7even, come vi abbiamo raccontato, a breve inizierà una seconda convivenza, dopo quella nel talent show, con l’amico Deddy.

Nel corso della nostra recente intervista all’artista torinese, proprio Deddy ci ha svelato che la città prescelta in cui andranno a vivere è Roma.