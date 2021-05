Summertime è già stato rinnovato da Netflix per una terza stagione

Mancano ormai pochi giorni al debutto su Netflix della seconda stagione di Summertime (guarda il trailer). Le riprese sono durate 83 giorni e si sono svolte in oltre 90 diverse location, tra cui Barcellona. Sono stati oltre 2000 i lavoratori coinvolti, di cui quasi 1300 comparse. La notizia più fresca di oggi è però che la serie avrà una terza stagione. In attesa di capire come proseguiranno le vicende di Summer, Ale e gli altri, ecco la sinossi e qualche immagine

SINOSSI Summertime 2. Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi.

Tuttavia, questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

La colonna sonora di Summertime anche in questa seconda stagione, provare a far immergere il pubblico nelle atmosfere dell’estate, dell’adolescenza e della spensieratezza. Ci sarà la giovane Ariete che, porta il suo stile autentico e diretto nella colonna sonora con “L’ultima notte”, un brano che ha scritto appositamente per la serie. Sue anche “18 anni” e “Solo te”. Prosegue la collaborazione con Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”.

Infine, tra i protagonisti della serie torna l’attrice e cantautrice Thony, ancora una volta nella duplice veste di protagonista nel ruolo di Isabella e musicista. Quest’anno è la volta di nuove canzoni inedite e originali come “Trouble me too” e “We’ll be fine”.

Ecco alcune nuove immagini di Summertime 2: