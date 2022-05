Summertime 3: Il cast racconta la stagione finale e l’addio alla serie

L’ultima estate con Summer, Ale ed i loro amici è ufficialmente iniziata: Summertime 3 è arrivata su Netflix dal 4 Maggio. La piattaforma streaming ha annunciato che questa sarà la stagione finale e nella serie vedremo come andranno a finire amori e sogni dei protagonisti.

Ho avuto la possibilità di parlare di questa ultima stagione con Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Amanda Campana (Sofia) ed il nuovo arrivato Cristiano Caccamo, che interpreta Luca, un musicista che aiuterà la protagonista a scoprire una nuova passione.

Durante la nostra chiacchierata esclusiva per GingerGeneration.it abbiamo parlato del rapporto tra Luca e Summer, di come è stato per Coco e Cristiano cantare sul set, di come si evolvono le amicizie e soprattutto, con Coco ed Amanda, di come hanno affrontato l’addio alla serie che le ha rese famose a livello internazionale.

Guarda l’intervista esclusiva di GingerGeneration.it al cast di Summertime 3:

Sinossi:

Un’altra estate è finalmente arrivata sulla Riviera Romagnola: Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare, Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale è in preda a profondi sensi di colpa.

In questi nuovi episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni. La loro amicizia e l’arrivo di nuove persone all’interno del gruppo li porteranno a capire qualcosa di importante di sé e del proprio futuro. E in questo loro percorso di crescita, oltre a un più̀ ampio vocabolario emotivo, apprenderanno che – a volte – volere davvero bene a qualcuno può anche significare il dover rinunciare a qualcosa di sé.

Il cast di Summertime 3:

Al cast delle prime due stagioni – Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola) – si uniscono anche Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nei panni di Luca, oltre a Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).

Nel cast anche Thony (Isabella) e Alberto Boubakar Malanchino (Antony), che interpretano rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue. Oltre a loro, anche Mario Sgueglia (Maurizio), nei panni del papà di Ale, Giuseppe Giacobazzi (Loris), in quelli del papà di Edo, e Marina Massironi (Wanda), che interpreta la sua compagna.