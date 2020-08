Stranger Things riprese ferme: Gaten Matarazzo si reinventa cameriere!

Il Coronavirus ha ritardato il ritorno sui set di molti film e serie tv. Recentemente, tra le serie Netflix tornate a girare le nuove stagioni ci sono La casa di carta e Elite anche se quest’ultima ha dovuto fermarsi per un caso positivo. Tra i set fermi anche quello della popolare Stranger Things che ha visto uno dei suoi protagonisti trovare un lavoro estivo alternativo. Ecco qualche dettaglio!

Di chi stiamo parlando? Di Gaten Matarazzo. L’attore diciassettenne ha trovato infatti un lavoretto estivo come cameriere in attesa di tornare sul set con il resto del cast di Stranger Things. Grazie a EW abbiamo qualche dettaglio anche sul ristorante, che sarebbe il Long Beach Restaurant nel New Jersey. Qui lavorerebbero tra l’altro anche altri membri della famiglia del giovane attore.

Nonostantte la divisa da lavoro e la mascherina sembra tra l’altro che molti clienti l’abbiano riconosciuto. Questo non sorprende dato che la serie dei Duffer Brothers è tra le più viste del catalogo Netflix. Gaten Matarazzo non ha commentato questa notizia ma crediamo che la sua scelta lo porti un po’ più vicino ai ragazzi normali. Riguardo alla quarta stagione della serie dark fantasy abbiamo poche notizie. Sappiamo che a Marzo il cast aveva iniziato la lettura dei copioni e che sarà molto spaventosa. Tuttavia, probabilmente dovremo aspettare un po’ più del previsto per vederla.