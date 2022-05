Stranger Things 4 – Natalia Dyer: “Sarà la stagione più terrificante”

Domani arriverà (finalmente) su Netflix il volume uno della quarta stagione di Stranger Things. Alla vigilia del debutto vogliamo condividere con voi qualche piccola anticipazione con le parole di Natalia Dyer e Charlie Heaton. Tutto quello che possiamo dirvi è che la prossima stagione sarà molto più horror delle precedenti

Durante la conferenza stampa per la quarta stagione e in diverse interviste Natalia Dyer e Charlie Heaton hanno parlato dei nuovi episodi. Stando a quanto leggiamo i fratelli Duffer hanno chiesto agli attori di vedere alcuni film horror dai Goonies a Nightmare. Avevo paura di quel film perché temevo che avrei avuto degli incubi, ma fortunatamente è andata bene, racconta Natalia. Ci sentiamo come una famiglia, dai produttori ai registi, la incalza Charlie Heaton. L’attore ha poi affermato che il suo personaggio cercherà di essere più maturo e responsabile.

È una stagione più oscura, più terrificante, dove ogni cosa è più intensa, ha spiegato Natalia. I fratelli Duffer sono degli ottimi narratori e sono stati in grado di gestire innumerevoli elementi tutti all’interno della stessa storia. Lo stesso vale per i nostri personaggi e i loro percorsi, il che ci ha permesso di avere piena fiducia in quello che stavamo facendo. Il lavoro che hanno fatto sul copione è stato meraviglioso, anche nell’evoluzione di Nancy.

È difficile parlare di Stranger Things senza fare spoiler, ha continuato. Abbiamo girato durante la pandemia e questo ci ha dato l’idea di essere come appartati rispetto al resto del mondo. C’erano tanti protocolli da seguire e questo ha reso le riprese ancora più difficili. Tuttavia, ciò non ha impedito alla serie di uscire con una stagione piena avvicente, ricca di forza e di energie. Mentre giravamo eravamo perfettamente consapevoli che stavamo prendendo parte a qualcosa di grande.