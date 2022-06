Stranger Things 4 – volume 2 arriva il 1 luglio: Netflix rilascia le prime immagini

Il prossimo 1 luglio Netflix renderà disponibili sulla piattaforma streaming gli ultimi episodi di Stranger Things 4. In attesa di vederli ieri sono state diffuse alcune immagini in anteprima. Scopriamole insieme nei dettagli

Scopri qui la nostra recensione della prima parte

I first look della serie Netflix per il volume 2 coinvolgono tutti i personaggi come già avevamo notato nel teaser trailer. Vediamo infatti Nancy (Natalia Dyer), Dusti, Steve e il resto dei ragazzi intorno a un tavolo pronti a mettere in atto qualche strategia. Ci sono poi Max e Lucas al buio mentre sembravano confidarsi qualcosa di importante. Ritroviamo poi Joyce, Hopper e Murray in Russia pronti ad affrontare chiunque li ostacoli. Non dimentichiamo poi Jonathan, Michael che stanno viaggiando nel pulmino e Undici che dovrà cercare di eliminare Vecna.

Sinossi della stagione 4. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Ecco le prime immagini del volume 2:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)