Stranger Things 4: Origini e curiosità su Vecna e la maledizione

Nel secondo episodio della quarta stagione di Stranger Things, da oggi disponibile su Neftlix, conosciamo la maledizione di Vecna. Se siete curiosi di conoscere le origini e il ruolo che gioca in Dungeons & Dragons continuate a leggere l’articolo.

Introdotto nel 1974, fin dalla prima edizione del gioco, Vecna è stato un Re ​​dell’Impero Occluso nel mondo di Greyhawk, un’ambientazione storica di Dungeons and Dragons. Vecna nacque nella città di Fleeth su Oerth da madre elfa e padre umano. Sua madre Mazzel lo iniziò alle arti magiche prima di esser accusata di stregoneria dai chierici e giustiziata dai reggenti della città. Vecna giurò di vendicarla. Ecco quindi che iniziò ad apprendere le arti oscure in segreto. Dopo una serie di vicissitudini tra leggenda e realtà, Vecna, tramutato in Lich e signore di un vasto quanto terribile impero situato nella Valle di Sheldomar (al centro dell’odierna Rushmoors), pose d’assedio la città di Fleeth.

La leggenda vuole che Vecna rischiò di morire durante la battaglia da alcuni chierici di Pholtus. Un demone però lo portò in salvo. Gli ufficiali di Fleeth giunsero dinanzi al Re non morto per implorare pietà. Vecna non fu soddisfatto finché non offrirono le loro stesse vite. Vecna scelse uno di loro, Artau, donò lui e la sua famiglia al proprio luogotenente, Kas, che rimase tutto il giorno a torturare e uccidere quegli innocenti prima degli altri ufficiali. Al culmine del potere, il tradimento arrivò proprio dal suo più fidato luogotenente, Kas.

Di Vecna rimasero solo un occhio e una mano che nel gioco di ruolo hanno grandi poteri. Entrambi portano grade forza ma hanno anche una maledizione: quando abbandonano il possessore questo morirà. A differenza del Demogorgone e del Mostro Ragno visti in Stranger Things, Vecna è un essere umanoide capace, a quanto pare, di connettersi al Sottosopra tramite i tralci e i viticci infernali di questa dimensione parallela.