Autrice best seller famosa in tutto il mondo, Stephenie Meyer è schizzata in cima alle classifiche tra il 2005 e il 2008 quando pubblicò la Saga di Twilight. La storia d’amore tra Bella ed Edward conquistò lettori di tutte le età, arrivando anche al cinema.

Da allora Stephenie non si è mai fermata e ha continuato a scrivere, sua grande passione da sempre. Oggi la scrittrice ritorna con un romanzo attesissimo da tutti i suoi fan: Midnight Sun, la storia di Twilight narrata dal punto di vista del vampiro Edward, che sarà in libreria dal 24 Settembre per Fazi Editore.

Se non l’hai ancora fatto, preordina QUI il libro!





Ma chi c’è davvero dietro la penna di questa scrittrice?

In attesa di leggere Midnight Sun conosciamo meglio Stephenie Meyer.

Nata il giorno della Vigilia di Natale del 1973 a Hartford, in Connecticut, Stephenie Morgan cresce però a Phoenix, Arizona dove la sua numerosa famiglia si trasferisce. Questa esperienza biografica le sarà utile per dare vita al background di Bella, anche lei cresciuta nella stessa città.

Dopo aver ottenuto una borsa di studio, frequenta la Brigham Young University, a Provo, nello Utah, dove si laurea in Letteratura Inglese nel 1997. Il sogno nel cassetto della giovane Stephenie di fare la scrittrice fatica però a decollare, è in questo periodo che lei stessa prende in considerazione l’idea di iscriversi a una scuola di legge e nel frattempo lavora come receptionist.

Nella formazione letteraria di Stephenie gli autori che hanno avuto su di lei maggiore influenza sono stati, tra gli altri: Jane Austen, William Shakespeare, Charlotte Brontë, Daphne DuMaurier, Louisa May Alcott, Douglas Adams. Ma oltre agli scrittori, un’altra fondamentale fonte d’ispirazione è la musica, “non posso scrivere senza” dice Stephenie, e la musa preferita è il gruppo dei Muse. Oltre a loro, altre band molto amate sono i Linkin Park, My Chemical Romance, Coldplay, The All American Rejects, Travis, The Strokes, Brand New, U2, Kasabian, Jimmy Eat World e i Weezer.

Sposata nel 1994 con il suo amico d’infanzia Christian Meyer, Stephenie torna a vivere a Phoenix e diventa mamma di Gabe, il suo primogenito. In questo momento decide di essere un genitore a tempo pieno. Tutto però cambia nel 2003. Dopo aver sognato di un vampiro innamorato di una ragazza, ma desideroso di assaggiarne il sangue, Stephenie Meyer inizia a scrivere Twilight di getto senza avere in mente un pubblico preciso.

È l’inizio di un’avventura che la porterà a diventare una delle scrittrici più note degli ultimi vent’anni, grazie al racconto dell’appassionata love story tra il vampiro Edward e l’umana Bella.

Dopo la conclusione di Twilight, Stephenie si è dedicata a racconti spin-off legati alla saga, come La breve seconda vita di Bree Tanner , pubblicato nel 2010, e Life and death: Twilight reimagined . Una storia in cui i protagonisti di Twilight sono invertiti, la vicenda è infatti narrata dall’umano Beau (il corrispettivo maschile di Bella).





Nel 2008 viene anche inaugurata la serie di The host (L’ospite), di cui dovrebbero presto uscire altri due romanzi.

Midnight Sun rappresenta invece l’atteso ritorno della scrittrice nel mondo di Twilight. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della saga che avranno finalmente l’occasione di rivivere la storia che amano, ma attraverso gli occhi di Edward. Edito da Fazi Editore, il romanzo è già disponibile per il preordine e arriverà in libreria e negli store online dal 24 settembre .

Queste le parole della scrittrice di Midnight Sun:

“Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun”.

Avete già preordinato Midnight Sun?