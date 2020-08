Midnight Sun di Stephenie Meyer: è già disponibile il preorder del libro!

Siete pronti per tuffarvi nuovamente nell’affascinante universo di Twilight? Come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo 24 settembre arriverà nelle librerie fisiche e online l’attesissimo Midnight Sun, edito da Fazi Editore, di cui è già disponibile il preordine.

I fan della saga sui vampiri più famosa del mondo hanno sognato per più di 10 anni di poter sfogliare questo libro e Stephenie Meyer ha finalmente deciso di regalarci una versione del tutto inedita dell’epico amore tra Bella Swan ed Edward Cullen. Midnight Sun racconterà la loro storia vista, però, dagli occhi del fascinoso vampiro che ha conquistato milioni di teenager.

«Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun», ha detto la scrittrice.

Come preordinare il libro:

Manca poco meno di un mese all’uscita di Midnight Sun il 24 Settembre, ma siamo felici di annunciarvi che potrete arrivare al grande giorno preparatissimi. È iniziato ufficialmente, infatti, il preordine del libro negli store online e in tutte le librerie italiane. Il nuovo libro di Stephenie Meyer sarà disponibile sia in versione cartacea che ebook.

Cliccate qui per preordinare la vostra copia di Midnight Sun!





Di cosa parlerà Midnight Sun:

Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d’amore destinata a diventare di culto ha avuto inizio. Ma finora la loro avventura è stata raccontata solo dal punto di vista di Bella. Finalmente, con Midnight Sun, i lettori conosceranno la versione di Edward. Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste nuova, più oscura e tormentata: l’incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre apprendiamo nuovi affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo perché questa sia la sfida più difficile della sua vita. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo.

Con Midnight Sun, insomma, la scrittrice ha voluto raccontare un nuovo lato di Edward. Un lato inedito, profondo, emozionante che siamo sicuri conquisterà anche le numerosissime fan italiane della serie cult! Non vediamo davvero l’ora che il libro arrivi anche da noi per saperne di più!

Avete già preordinato la vostra copia di Midnight Sun di Stephenie Meyer? Cosa vi aspettate da questo nuovo romanzo?