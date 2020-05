KEBI Charity Projects: come partecipare all’iniziativa benefica

KEBI, rivoluzionaria piattaforma che trasforma i fan in protagonisti, offre a tutti gli appassionati la possibilità di scegliere in prima persona quale evento o quale artista portare nella propria città o nella propria nazione.

Ora c’è la possibilità di utilizzare il potere dei Fandom per raccogliere dei fondi per supportare le persone che hanno più bisogno e le cui vite sono in pericolo a causa di questa malattia chiamata Covid-19.

KEBI ha chiesto delle persone speciali di unirsi al progetto. Sicuramente li conoscete, li avete probabilmente già visti in TV.

Chi sono lo scoprirete presto! Intanto, è possibile già iniziare a donare tramite questo link e fare qualcosa di fantastico per voi stessi e tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento.

Il 100% delle vostre donazioni arriveranno direttamente alla World Health Organization e avrete modo di vedere live quanto è stato raccolto. Domani KEBI rivelerà la prima Star che si unirà all’iniziativa per una Instagram Live, questo venerdì 8 maggio 2020!

Cos’è KEBI e le star del progetto

Con questa piattaforma, c’è una possibilità in più per iniziare a sognare cosa fare alla fine di questi giorni di sacrifici. Da poco, infatti, è online il nuovissimo sito di KEBI. Si tratta del il primo portale al mondo che permette di organizzare un evento in crowdsourcing e crowdfunding.

Già ai nastri di partenza diversi progetti che puntano a portare in Italia diversi attori, tra cui Millie Bobby Brown ed altri attori del cast di Stranger Things, KJ Apa (Riverdale), Milo Ventimiglia (This Is Us e Una Mamma per Amica), le Little Mix e moltissimi altri.