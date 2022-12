Spider-Man: Across The Spider-Verse tutto sul nuovo film

Dopo Spider-Man: Un Nuovo Universo, Miles Morales è pronto a tornare con il sequel Spider-Man: Across The Spider-Verse. Una nuova avventura in cui il supereroe, accompagnato da Gwen Stacy, continuerà a esplorare il Multiverso che il film d’animazione Sony aveva aperto nel 2018, in netto anticipo rispetto all’MCU.

Spider-Man: Across The Spider-Verse il trailer

Come possiamo vedere dal trailer il film è visivamente accattivante e all’avanguardia. Proprio come nel primo film anche in Spider-Man: Across The Spider-Verse la Sony pare non essersi risparmiata cercando di portare la narrazione su altri livelli, cercando allo stesso tempo uno stile innovativo capace di strizzare l’occhio al fumetto.

Quando esce e dove vederlo

Il film uscirà 1 giugno solo nei cinema.

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Di che cosa parla il film

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Dove vedere Spider-Man: Un Nuovo Universo

Considerato all’unanimità uno dei film d’animazione più innovativi e interessanti degli ultimi anni, Spider-Man: Un Nuovo Universo è un must per tutti gli appassionati dell’Uomo Ragno e non solo.

Se non l’avete ancora visto oppure vi va di recuperarlo lo trovate in streaming su Netflix.

