Spider-Man No Way Home: il trailer ufficiale del film

Finalmente ci siamo: l’atteso trailer di Spider-Man No Way Home, nuovo film Marvel e Sony, è stato reso noto. In arrivo nei cinema a Natale, il film vedrà ancora una volta come protagonisti Tom Holland e Zendaya che sono diventati una coppia anche nella vita. Insieme a loro vedremo anche Jacob Batalon, nel ruolo di Ned Leeds.

Rifiniscono il cast anche Marisa Tomei nel ruolo di May Parker, la zia di Peter, Jamie Foxx, nel ruolo del villain Electro. Ma non è finita qui, perché nel terzo film di Spider-Man vedremo anche l’ormai molto amato personaggio di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

In Spider-Man No Way Home il protagonista dovrà fare i conti con il fatto che la sua identità ormai non è più un segreto e, di conseguenza, con un multiverso collegato a un possibile mondo in cui tutti non ricordano più che Peter Parker è anche Spider-Man.

Un tema, quello del multiverso, che è stato già trattato in un film avente come protagonista Spider-Man. Ci riferiamo ovviamente a Spider-Man: Un nuovo universo della Sony Animation, vincitore del Premio Oscar nel 2019 come Miglior Film d’Animazione e che presto avrà un sequel.

Guarda il trailer italiano del film

La trama del film

Per la prima volta nella storia del cinema di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere viene smascherato e non è più in grado di separare la sua vita normale dal grande rischio di essere un supereroe. Quando chiede aiuto al Dottor Strange la posta in gioco diventa ancora più pericolosa, costringendolo a scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man.

