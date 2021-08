Eagle Pictures lancia le nuove collane home video GREEN senza plastica

La nuova frontiera della sostenibilità passa anche per il cinema, come ci dimostra Eagle Pictures. La casa di produzione e distruzione ha infatti da poco annunciato una nuova collana di film home video interamente GREEN.

L’idea

DVD e Blu-ray diventano così un prodotto ecosostenibile, grazie a un packaging innovativo in grado di ridurre l’impatto ambientale. Realizzate dall’azienda lombarda Pozzoli SpA, le nuove edizioni GREEN BOX targate Eagle Pictures rappresentano un’alternativa rivoluzionaria alle tradizionali confezioni Home Video.

I dischi DVD e Blu-ray saranno infatti racchiusi in edizioni plastic free, ecologiche e riciclabili, in grado di ridurre drasticamente i pesi di trasporto in quanto più leggere, i processi di riciclo e soprattutto la carbon footprint, il parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas che contribuiscono ad aumentare il riscaldamento globale; scegliendo questo tipo di packaging, infatti, si stima una riduzione di ben il 47% delle emissioni per quanto riguarda le confezioni DVD e del 38% per quelle Blu-ray. Eagle Pictures, in collaborazione con Pozzoli SpA, sempre attraverso queste nuovissime edizioni Green si impegna a ridurre le emissioni derivanti dal processo produttivo grazie alla piantumazione di nuovi alberi all’interno del progetto Treedom: obiettivo zero emissioni, con il calcolo del Carbon Footprint e nuovi alberi piantati in compensazione.

A partire dal 15 settembre saranno disponibili i primi 4 cofanetti racchiusi in queste confezioni ecologiche e riciclabili: quattro grandi successi cinematografici che verranno pubblicati in edizioni realizzate con carta rigida mista riciclata, cellophane biodegradabile e materiale bioplastico (composto dal 40% da canna da zucchero).

La collana GREEN di Eagle Pictures, inoltre, ha ottenuto la FSC – Forest Stewardship Council, la certificazione riconosciuta a livello internazionale che attesta la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati, assicurando che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.

La collana

Le prime edizioni GREEN BOX di Eagle Pictures, disponibili dal 15 settembre, saranno il Cofanetto di Twilight, che conterrà 5 dischi DVD con tutti i film della celebre saga cinematografica sul tormentato amore tra l’adolescente Bella e il vampiro Edward. Seguono il Cofanetto di Hotel Transylvania, con 3 dischi DVD dei primi tre capitoli della divertentissima trilogia animata sulla bizzarra convivenza tra mostri e umani, il Cofanetto di Ghostbusters, sempre con 3 dischi DVD contenenti i due film cult degli anni ‘80 sulle imprese degli Acchiappafantasmi e l’ultimo capitolo tutto al femminile del 2016. Conclude il tutto il Cofanetto di Apocalypse Now, edizione composta da 4 dischi DVD del pluripremiato capolavoro di Francis Ford Coppola e contenente le tre edizioni del film, quella originale del 1979, la versione Redux e l’ultimissima versione Final Cut.

A partire dal mese di ottobre 2021 partiranno nuove collane GREEN con le nuovissime uscite EVER GREEN BLU-RAY, edizioni plastic free contenenti film di grande successo in formato Blu-ray. Dal 6 ottobre saranno disponibili per la collana plastic free di Eagle Pictures grandi cult come Il grande freddo di Lawrence Kasdan, edito per la prima volta in Blu-Ray in Italia e incentrato sulla riunione dolce-amara di un gruppo di ex compagni di college al funerale di un amico morto suicida. Ma anche pietre miliari del genere horror come La casa di Sam Raimi, capolavori di fantascienza quali Dune di David Lynch e il pluripremiato The Imitation Game di Morten Tyldum con protagonista la star Benedict Cumberbatch.

Dal 20 ottobre sarà la volta di EVER GREEN DVD, che vedrà la riedizione in questo rivoluzionario packaging ecologico di capolavori in formato DVD come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola e Il pianista di Roman Polański.

Sempre dal 20 ottobre spazio ai capolavori artistici con le edizioni ARTE GREEN DVD, con la pubblicazione in questo innovativo packaging ecologico dei più amati documentari dedicati alla grande arte del passato come Impressionisti segreti e Maledetto Modigliani.

Da novembre, invece, appuntamento con ANIME GREEN BLU-RAY, dedicata al meglio delle produzioni animate giapponesi in edizione eco-friendly e in formato Blu-ray, tra cui due film di Satoshi Kon, ovvero Tokyo Godfathers, che racconta la vicenda di tre emarginati nella capitale giapponese durante la vigilia di Natale, e Paprika – Sognando un sogno, un intenso psycho-thriller animato sospeso tra sogno e realtà. Oltre a Final Fantasy – The Spirit Within di Hironobu Sakaguchi e Moto Sakakibara e Final Fantasy VII – Advent Children di Tetsuya Nomura e Takeshi Nozue, dalla saga cinematografica ispirata all’omonimo videogioco della PlayStation che ha cambiato per sempre la storia dei JRPG.