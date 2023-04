Stranizza D’Amuri: dove vedere il film con Samuele Segreto di Amici 22

Samu, uno dei talenti dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, è protagonista di un toccante film al cinema, Stranizza D’Amuri.

L’allievo di Emanuel Lo, eliminato lo scorso sabato, dal 23 marzo scorso è sul grande schermo con la pellicola diretta da Giuseppe Fiorello che fa il suo esordio alla regia.

Il film è tratto da una storia vera, un fatto di cronaca noto come il delitto di Giarre avvenuto a Catania nel 1980, ed è dedicato alle due vittime, Giorgio e Antonio.

Ecco i cinema in grande aumento per voi, grazie dell’affetto che state dimostrando al film, cercate il cinema più vicino a voi e buona visione. #giuseppefiorello#stranizzadamuri @iblafilm @RaiCinema #bimdistribuzione pic.twitter.com/OKo67XgchD — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) March 29, 2023

Trama del film con Samu

Sicilia, estate 1982. Mentre tutta l’Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, Gianni (Samuele Segreto), un diciassettenne gay, bullizzato dai suoi coetanei e sostenuto unicamente dalla madre Lina, vede cambiare la sua vita quando, per un casuale incidente in motorino, incontra il sedicenne Nino (Gabriele Pizzurro).

Tra di loro nasce una grande amicizia, che si trasformerà in un sentimento che i ragazzi saranno costretti a mantenere nascosto, a causa del forte pregiudizio tipico dell’epoca e del luogo, teatro delle loro esistenze.

Il loro legame non viene visto, infatti, di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare.

Il titolo vuole essere anche un omaggio al compianto Franco Battiato, la cui musica fa da colonna sonora al racconto.

