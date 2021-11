Spider-Man: Tom Holland sarà protagonista di un’altra trilogia

Eravate preoccupati che Spider-Man: No Way Home fosse l’equivalente dell’addio di Tom Holland alla saga? Potete dormire sogni tranquilli perché Tom Holland non solo resta in casa Marvel, ma il suo Spider-Man sarà protagonista di un’altra trilogia. Una cosa senza precedenti che ha già mandato in visibilio in fan.

Stando quanto detto dalla produttrice, Amy Pascal, l’intento sarebbe quello di proseguire, insieme alla Marvel, facendo vivere allo Spidey di Tom nuove avventure. Magari sfruttando il concetto di multiverso che sarà introdotto proprio nel prossimo film.

Merito di questo risultato è anche di Tom Holland il quale ha portato sullo schermo un Uomo Ragno credibile e che si è battuto in prima persona affinché Sony e Marvel non rescindessero il loro contratto. Lo Spider-Man cinematografico è infatti una creatura Sony, che comprò dalla Marvel i diritti di questo e altri personaggi (come Venom e Carnage), prima che il progetto MCU decollasse.

Non ci resta quindi che aspettare, ma le cose potrebbero farsi molto interessanti per i fan dei cinecomic. E non solo!

A proposito di Spider-Man: No Way Home

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.