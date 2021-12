Spider-Man: Across the Spider-Verse la prima clip

Siete pronti per scoprire Spider-Man: Across the Spider-Verse?

In attesa di andare al cinema a vedere a vedere Spider-Man: No Way Home la Sony ha scelto di regalarci un’altra bella anteprima. Si tratta della prima clip del sequel del film d’animazione che nel 2018 ha conquistato pubblico e critica.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nei cinema nel 2022.

Potete guardare la clip qui in basso.

Guarda l’anteprima di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spider-Man (@spiderman)

A proposito del primo film

Vincitore dell’Oscar per il Miglior Film d’Animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato apprezzatissimo da pubblico e critica per aver saputo unire una storia intrigante e divertente, che parte dalla rilettura del fumetto che tutti conoscono, a tecniche d’animazione all’avanguardia. Il film è stato infatti realizzato con un’animazione molto particolare che ricorda lo stile del fumetto. Un’idea molto interessante che porta avanti dal punto di qualitativo i blockbuster animati del cinema americano.

Se non avete ancora avuto occasione di guardare Spider-Man: Un Nuovo Universo vi consigliamo di recuperarlo. Il film partiva dall’idea del multiverso, in cui dunque Peter Parker non è il solo Spider-Man. In un’altra New York facciamo dunque la conoscenza di Miles Morales un ragazzo che acquisisce i poteri dell’Uomo-Ragno ma che, inaspettatamente, si trova a dover rimettere a posto l’intero multiverso stesso.