Spider-Man 3 godrà della presenza di un ospite speciale

In Spider-Man 3 avremo il piacere di ritrovare l’attore Benedict Cumberbatch nelle vesti del Doctor Strange. Il potente stregone avrà un ruolo fondamentale nella nuova avventura dell’Uomo Ragno. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Cumberbatch avrebbe già firmato per la sua presenza nel film targato Marvel/Sony. Come informa Bestmovie.it, Stephen Strange potrebbe diventare il nuovo mentore del giovane Peter Parker dopo il defunto Tony Stark (interpretato da Robert Downey jr) in Spider-Man: Homecoming e Nick Fury (Samuel L. Jackson) nel sequel Far from Home. Nonostante le voci dello scorso anno che volessero lo Spider-Man di Tom Holland lontano dal Marvel Cinematic Universe, vedremo l’eroe continuare a interagire con gli altri personaggi della Casa delle idee.

IL DEBUTTO DI SPIDER-MAN NELL’MCU

Spider-Man debuttò nell’MCU nel film Captain America: Civil War, per poi comparire in Avengers: Infinity War e in Endgame. Peter Parker e Stephen Strange si conobbero in Infinity War e furono due dei prodi guerrieri che si sacrificarono nel corso della battaglia contro Thanos. Le riprese di Spider-Man 3 dovrebbero iniziare a fine ottobre; anche il nuovo lungometraggio dedicato allo stregone supremo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, inizierà a essere girato nel corso di questo mese. Benedict Cumberbatch riuscirà a districarsi tra questi due lungometraggi? In un modo nell’altro crediamo che se la caverà.

JAMIE FOXX TORNERÀ NEI PANNI DI ELECTRO

A quanto pare sono in corso le trattative per far tornare Jamie Foxx nel ruolo di Electro in Spider-Man 3. Ricordiamo come l’attore interpretò tale personaggio già nel 2014 di Amazing Spider-Man 2. Sembrerebbero confermate anche Marisa Tomei e Zendaya nei loro ruoli di zia May e Mary Jane. Secondo alcuni rumor potrebbero tornare anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, i vecchi interpreti di Spider-Man nei film precedenti. Spider-Man 3 dovrebbe uscire nelle sale il 17 dicembre 2021, coronavirus permettendo. Una cosa è certa: il nostro eroe arrampicamuri e lo stregone supremo insieme faranno faville!

Per avere aggiornamenti su Spider-Man 3 e altri film in uscita continuate a seguirci!