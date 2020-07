Fedez contro Andrea Bocelli? Ecco cosa sta succedendo

Le parole di Andrea Bocelli sul Covid-19 hanno fatto immediatamente il giro del mondo e Fedez non è rimasto in silenzio. Se avete bazzicato su Twitter avrete sicuramente visto le parole che hanno suscitato parecchio clamore.

Ecco cosa ha dichiarato:

Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D.

Le parole di Bocelli non sembrano essere piaciute al rapper, che con il tenore aveva anche duettato in una live Instagram. Il rapper ha, infatti, cinguettato:

Io senza parole. Boh — Fedez (@Fedez) July 27, 2020





Pur non avendo apertamente parlato della situazione, sembra proprio che la sua frecciatina sia rivolta ad Andrea Bocelli. Le sue parole hanno stupito molto anche la pubblica opinione. Questo dopo anche che il tenore aveva cantato al Duomo, esibendosi per raccogliere fondi proprio per l’emergenza Coronavirus.

In tanti stanno chiedendo al rapper di parlare apertamente della vicenda, sperando che anche la moglie Chiara Ferragni possa dire qualcosa in merito.