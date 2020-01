Soliti Ignoti: gli ospiti per la puntata speciale del 6 gennaio

Lunedì 6 gennaio andrà in onda una puntata speciale dei Soliti Ignoti, con l’estrazione dei premi vincenti della Lotteria Italia 2019. Ospiti della serata, alcune celebrità che giocheranno in studio per rendere ancora più divertente una puntata che avrebbe dovuto dare l’annuncio ufficiale del cast di concorrenti di Sanremo 2020, che come sappiamo, è stato già fatto dallo stesso Amadeus.

Ecco dunque chi ci sarà in studio con il conduttore, per giocare lunedì sera: ovviamente non poteva mancare il re degli oroscopi televisivi ovvero Paolo Fox. Sarà presente inoltre il cantante Fabio Rovazzi e gli attori Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti.

In studio ci saranno anche tutti i 22 protagonisti del Festival di Sanremo numero 70 che sarà condotto proprio da Amadeus. In questa puntata dovremmo scoprire, infatti, anche i titoli e gli autori delle canzoni che gli artisti porteranno in gara.

L’appuntamento è questo lunedì subito dopo il Tg1 delle 20 con lo Speciale Soliti Ignoti Lotteria Italia, su Rai1. Come è noto, il tenore messinese Alberto Urso è uno dei 22 Big che il prossimo febbraio si esibirà sul palco del Teatro Ariston e che vedremo dunque in questa puntata speciale del programma televisivo. L’artista non vede l’ora di poter raccontare, in questa occasione, tutti i dettagli sulla partecipazione al Festival, ecco le sue parole: