Il nuovo anno inizia, come vi avevamo raccontato su Ginger Generation, con un nuovo singolo di Hailee Steinfeld! L’artista e modella statunitense, infatti, ha pubblicato lo scorso 1 gennaio su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Wrong Direction, il suo nuovo pezzo inedito.

Ecco la copertina di Wrong Direction di Hailee Steinfeld!

La canzone, un’intensa ballad, sarebbe secondo alcuni dedicata all’ex fidanzato Niall Horan degli One Direction.

Testo

[Verse 1] I don’t hate youNo, I couldn’t if I wanted toI just hate all the hurt that you put me throughAnd that I blame myself for letting youDid you know I already knew? [Pre-Chorus] Couldn’t even see you through the smokeLookin’ back, I probably should have knownBut I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone [Chorus] Loved me with your worst intentionsDidn’t even stop to questionEvery time you burned me downDon’t know how; for a moment it felt like heavenLoved me with your worst intentionsPainted us a happy endingEvery time you burned me downDon’t know how; for a moment it felt like heaven [Post-Chorus] And it’s so gut-wrenchin’Fallin’ in the wrong direction[Verse 2] On my tip-toesBut I still couldn’t reach your egoGuess I was crazy to give you my body, my mindDon’t know what I was thinkin’ ’til nowEveryone thinks that you’re somebody elseYou even convinced yourself [Pre-Chorus] Couldn’t even see you through the smokeLookin’ back, I probably should have knownBut I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone [Chorus] Loved me with your worst intentionsDidn’t even stop to questionEvery time you burned me downDon’t know how; for a moment it felt like heavenLoved me with your worst intentionsPainted us a happy endingEvery time you burned me downDon’t know how; for a moment it felt like heaven [Post-Chorus] And it’s so gut-wrenchin’ (Ooh, ooh)Fallin’ in the wrong direction (Ooh, ooh)How did you sweep me right off my feet?Baby, I can’t keep fallin’ in the wrong directionHow did you sweep me right off my feet?Right off my feet[Pre-Chorus] Couldn’t even see you through the smokeLookin’ back, I probably should have knownBut I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone [Chorus] Loved me with your worst intentionsDidn’t even stop to question (Oh, no)Every time you burned me downDon’t know how; for a moment it felt like heavenLoved me with your worst intentionsPainted us a happy ending (Ooh)Every time you burned me down (Me down)Don’t know how; for a moment, it felt like heaven [Post-Chorus] And it’s so gut-wrenchin’Fallin’ in the wrong direction

Traduzione

Non ti odio

no, non potrei anche se volessi

odio solo tutte le ferite che mi hai causato

e che io mi do la colpa per averti lasciato

lo sapevi che io già sapevo?

mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono neanche fermata a pensarci

ogni volta che mi distruggevi

Non so come, per un momento mi sembrava il paradio

mi amavi con le peggiori intenzioni

mi scrivevi un lieto fine

ogni volta che mi facevi a pezzi

non so come, per un momento mi sembrava il paradiso

ed è così angosciante

trovarsi nella direzione sbagliata

in punta di piedi

ma non riuscivo ancora a raggiungere il tuo ego

credo di essere stata una pazza a concederti il mio corpo, la mia testa

Non so cosa mi sia passato per la mentre fin’ora

tutti pensano che tu sia un’altra persona

Ti sei persino auto convinto di questo

Non riuscivo a vederti nemmeno attraverso il fumo

ripensandoci bene, magari avrei dovuto saperlo

ma volevo credere che tu fossi fuori a dormire da solo

mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono neanche fermata a pensarci

ogni volta che mi distruggevi

Non so come, per un momento mi sembrava il paradiso

mi amavi con le peggiori intenzioni

mi scrivevi un lieto fine

ogni volta che mi facevi a pezzi

non so come, per un momento mi sembrava il paradiso

ed è così angosciante (Ooh, ooh)

ritrovarsi nella direzione sbagliata (Oouuh, ooooh)

Come sei riuscito a farmi cadere ai tuoi piedi?

tesoro, non posso continuare (Finire nella direzione sbagliata)

Come sei riuscito a farmi cadere ai tuoi piedi?

proprio ai tuoi piedi

non riuscivo a vederti nemmeno attraverso il fumo

a ben pensarci, forse avrei dovuto saperlo

Ma volevo credere che tu fossi fuori a dormire da solo

mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono neanche fermata a pensarci (no)

ogni volta che mi distruggevi (a pezzi)

Non so come, per un momento mi sembrava il paradiso

mi amavi con le peggiori intenzioni

mi scrivevi un lieto fine

ogni volta che mi facevi a pezzi

non so come, per un momento mi sembrava il paradiso

Ed è così angosciante

Finire nella direzione sbagliata