Qualche settimana fa su Ginger Generation vi raccontavamo di un’intervista nella quale Louis Tomlinson aveva parlato, in termini generici, di “qualcosa” in arrivo per il decennale degli One Direction. Nell’intervista, Louis era rimasto decisamente sul vago, specificando che sarebbe stato giusto imbastire un qualche tributo alla band.

A quanto pare, il 2020 non sarà l’anno della tanto attesa reunion degli One Direction, anche se ci piacerebbe tanto. Piuttosto, pare proprio che i ragazzi saranno presto i protagonisti di un documentario sulla storia del gruppo!

Ecco cosa sappiamo del documentario sugli One Direction

A dare conferma della notizia sul documentario deI 1D è stato Liam Payne in persona, in una recente intervista a City Times:

Ecco le sue parole:

Liam Payne mentioned to City Times that there will be a documentary released “around an anniversary”. Louis had previously mentioned doing something special for the 10th anniversary of One Direction being put together… 👀 © Liam-93-productions pic.twitter.com/AYNDzLkiT4 — Team Louis News (@TeamLouisNews) January 3, 2020

Ricordare quel concerto in particolare (a Dublino nel 2015) per me è abbastanza difficile. Al tempo era tutto un caos di aeroplani, urla e sound check. In ogni caso se non sbaglio quel concerto è stato tutto filmato e sarà parte di un documentario che uscirà in occasione dell’anniversario.

L'”anniversario” a cui fa riferimento Liam Payne potrebbe dunque essere il 23 luglio. Proprio in questa data infatti, esattamente 10 anni fa, la boy band era stata formata da Simon Cowell ad X Factor Uk.

Resta ora soltanto da capire se nel documentario sulla storia degli One Direction troverà spazio anche il “Giuda” Zayn. Sono ormai molti anni, infatti, che fra lui e i membri della sua ex band non scorre buon sangue.

Nel frattempo, vi ricordiamo, arriveranno ben due altri dischi solisti dei membri della band. Il 31 gennaio sarà infatti disponibile Walls, il primo disco solista di Louis Tomlinson. A breve, inoltre, arriverà anche il secondo album solista di Niall, per il momento senza titolo ufficiale.