Dune: ecco dove comprare i guanti di Timothée Chalamet

Proprio ieri vi abbiamo mostrato le prime foto in anteprima di Dune: atteso film sci-fi diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet come protagonista. Anche se l’uscita del film è ancora lontana, vogliamo stuzzicarvi con una chicca molto interessante.

Come qualche fan dallo sguardo attento ha notato, i guanti indossati dall’attore di Chiamami col tuo nome in Dune ricordano vagamente qualcosa. Di che cosa si tratta?

Si tratta dei guanti della Oakley, noto brand sportivo noto per realizzare abbigliamento per sci e snowboard. Il segno distintivo del marchio sono proprio le piccole “o” sulle ditta e la fascia sulle nocche… Coincidenza?

Secondo noi no! Potrebbe trattarsi infatti che, per motivi di budget, i costumi di Dune siano stati realizzati con “pezzi” di abbigliamento già esistente un po’ rivisto per l’occasione e successivamente assemblati. Una scelta che è già stata additata come “pecionata” dai fan della saga di Frank Herbert che sicuramente si aspettavano un lavoro un po’ più curato per i costumi di Paul Atreides.

Il lato positivo però c'è. Se volete i guanti di Timothée Chalamet potete farlo anche voi! I guanti, molto simili al famosissimo modello Pilot, possono essere acquistati online o in qualunque negozio di articoli sportivi.





Vi ricordiamo che Dune dovrebbe arrivare nelle sale alla fine di quest’anno.

La trama di Dune:

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.