Dragon Ball Super: come funziona il filtro Instagram con le sfere del drago

Dragon Ball Super sta proseguendo nella sua versione manga. Dopo la saga di Moro, Toyotaro e Akira Toriyama (autore originale del franchise) stanno proponendo in questi mesi la storia di Granola, il combattente più forte dell’universo. Goku e Vegeta sembrano essere destinati a confrontarsi con il guerriero alieno e l’incontro, secondo le ultime indiscrezioni, si prospetta mirabolante. Granola è l’unico sopravvissuto del suo pianeta natale, Cereal, distrutto tempo prima dal malvagio Freezer. Per la precisione furono i saiyan, per ordine dello stesso tiranno galattico, a sterminare il popolo di Ceral e per questo motivo Granola cova contro i guerrieri del pianeta Vegeta sentimenti di vendetta.

DRAGON BALL SUPER: NUOVO SCONTRO IMMINENTE

Dopo alcuni mesi di attesa, finalmente Dragon Ball Super prepara i lettori al fatidico scontro tra Goku e Granola. V-Jump ha reso note le bozze del capitolo 72 che sarà pubblicato sulle pagine della rivista edita da Shueisha. E se la notizia della battaglia non basta a entusiasmare i fan del franchise, ci pensa Shonen Jump a rendere noti ulteriori elementi. Tramite l’anteprima del capitolo 72 disponibile sull’ultimo numero della rivista (la stessa in cui fu al suo tempo pubblicato il manga originale di Dragon Ball) Shueisha ha condiviso un’immagine corredata dalla seguente didascalia: “I destini di Goku e Granola stanno per incrociarsi!”.

DATA DI PUBBLICAZIONE

Come è possibile leggere da Everyeye, capitolo 72 di Dragon Ball Super sarà pubblicato su Manga Plus in data 20 maggio alle 17 in lingua inglese e spagnola. Lo scontro tra Goku e Granola dovrebbe chiudere la prima fase della nuova saga attualmente in corso. Chi vincerà? Intanto, proseguono i subdoli piani degli Heeter, le cui azioni potrebbero significativamente influenzare il corso degli eventi futuri.

IL FILTRO INSTAGRAM

Instagram ha riservati una sorpresa per gli amanti di Dragon Ball: un filtro atema che è divenuto virale in pochi giorni. Se siete interessati a provarlo non dovrete fare altro che cliccare sull’apposita icona da cui potrete scegliere i titoli degli episodi dell’anime, con tanto di decorazione a tema (le sfere del drago), musichetta di sottofondo tratta dal cartone e la voce di Mario Scarabelli (narratore e doppiatore del Genio delle tartarughe) che pronuncia il titolo dell’episodio selezionato. Ovviamente i protagonisti sarete voi stessi!

