Liam Payne ascolta la storia della buonanotte di Harry Styles su Calm

Liam Payne ha deciso di ascoltare la rilassante storia della buonanotte di Harry Styles, intitolata Dream with me, sull’applicazione Calm. Il cantante ha fatto ricorso a una diretta TikTok, come ama fare in questi giorni, e ha dato una possibilità alla storia di Harry per aiutarlo a rilassarsi.

Dopo aver chiuso gli occhi ed aver ascoltato la voce rassicurante del cantante di Golden, ha detto: “Un ringraziamento speciale a Harry Styles per averci dato la sua voce calda per affrontare la giornata”.

Tuttavia, il cantante di Strip That Down ha usato la voce di Harry per svegliarsi, non per riuscire a dormire dopo una giornata impegnativa che è poi il vero scopo dell’applicazione.

Ha detto: “È davvero strano per me perché non sono abituato a sentire la voce di Harry al mattino, tanto quanto lo ero prima.”

In effetti, gli One Direction hanno orari incredibilmente impegnativi, il che significa che raramente hanno tempo per uscire insieme, e se si vedono, spesso è per degli eventi legati alla musica.

Tuttavia, Liam Payne, in questo 2020, sta offrendo ai fan tutti i contenuti che avrebbero potuto desiderare e ha chiacchierato molto sul suo buon amico, Harry Styles.

Mentre parlava a una rivista, il cantante di Bedroom Floor ha rivelato: “Parlo di musica, più che con chiunque altro, con Louis (Tomlinson). Riguardo Harry (Styles), gli parlo ogni tanto e parliamo dei vecchi tempi. Non si tratta mai di musica.”

Aprendosi riguardo il suo rapporto con il resto della band, Liam Payne ha recentemente raccontato, inoltre, che lui e gli altri One Direction hanno ancora varie chat di gruppo su cui tutti inviano messaggi. E ha anche ricevuto adorabili auguri di buon compleanno da parte loro quando ha compiuto 27 anni lo scorso 29 agosto!