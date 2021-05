Naruto Shippuden: le nuove puntate su Italia 2 dal 26 maggio

Dopo circa quattro anni di attesa finalmente Italia 2 trasmetterà le puntate inedite di Naruto Shippuden, L’appuntamento con le nuove avventure del giovane ninja di Konoha è a partire dal 26 maggio. Tra le novità anche una new entry nel cast di doppiaggio: Shade, che dà la voce al primo hokage Hashirama Senju. Tutto è iniziato un paio di mesi fa quando Leonardo Graziano ed Emanuela Pacotto, rispettivamente le voci italiane di Naruto Uzumaki e Sakura Haruno, avevano lasciato intendere qualcosa di interessante relativo alla messa in onda dei nuovi episodi. Naruto Shippuden è fermo su Italia 2 dal 2017. In Italia siamo arrivati alla trasmissione dell’episodio 348, ma la serie ne conta cinquecento in totale.

NARUTO SHIPPUDEN SU ITALIA 2: TERMINA MY HERO ACADEMIA

La quarta stagione di My Hero Academia si appresta a salutarci su Italia 2. Il vuoto che lasceranno Deku e gli altri studenti supereroi dell’accademia UA sarà colmato da Naruto e gli altri suoi amici del Villaggio della Foglia. I nuovi episodi di Naruto Shippuden saranno trasmessi sul canale Mediaset dal 26 maggio in prima serata. Qui di seguito proponiamo il promo tv.

Promo Italia2, di Naruto: Shippuden IX, da Mercoledì 26 Maggio episodi in prima TV in prima serata.

DOVE ERAVAMO RIMASTI

Proseguono le avventure di Naruto Uzumaki e degli altri ninja della Foglia. Il sogno del nostro eroe rimane lo stesso: diventare hokage, ovvero, il ninja più forte e importante del suo villaggio. Naruto è consapevole che dentro di lui è sigillato lo spirito di Kurama, la volpe a nove code, che anni addietro aveva quasi del tutto distrutto Konoha. Dopo due anni di allenamento con il ninja leggendario Jiraiya, Naruto è tornato al Villaggio della Foglia all’interno del Team 7. Per il nostro eroe non c’è mai pace, tuttavia.

L’organizzazione Alba è infatti sulle sue tracce per impossessarsi del cercoterio che vive dentro di lui. I misteriosi ninja di Alba vogliono impadronirsi non solo di Kurama, ma anche di tutti gli altri cercoteri per i loro malvagi fini. Sasuke, intanto, dopo la morte del fratello Itachi, continua a meditare vendetta contro Konoha. Oramai siamo arrivati alla quarta guerra mondiale ninja. L’epilogo di tale conflitto potremmo vederlo nelle nuove puntate di Naruto Shippuden a breve disponibili anche in Italia.

