Snapchat: ecco i nuovi filtri perfetti per Halloween!

Halloween è ormai alle porte e Snapchat ha realizzato una selezione di Lenti tematiche basate sull’AR. Perfetto per realizzare degli scatti del proprio look beauty da paura, qualsiasi sia il programma per la notte più spaventosa dell’anno, sia che ti stia preparando per una serata fuori, per ospitare una cena o per guardare un film pauroso sul divano.







Ecco i filtri e i consigli per un look spettacolare!

Immagine statiche, addio. Usando le ultime lenti di Halloween (come Spooky Spiders e Vampire Cat) potrai i tuoi contenuti social a un nuovo livello e creare post che non passeranno inosservati.

Tantissimi gli effetti a disposizione anche per look più costruiti come Butterfly Surprise o Cute Cyclops. Per make up assolutamente realistici puoi scoprire anche dei prodotti di brand importanti come Mac Cosmetics. Ti basterà provarli sul tuo telefono per scegliere se fanno al caso tuo!

Non dimentichiamoci però dei più classici look spaventosi per il 31 di ottobre. Devilish Smile, infatti, assicura un look degno del più temibile demone senza un filo di vero trucco da condividere con gli amici, anche da casa, per essere parte del gioco. Senza muovere un dito, solo qualche tap.

Cosa ne pensate dei nuovi filtri di Snapchat dedicati ad Halloween?