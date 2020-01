Wizard Academy: ecco la novità di Evasion Escape Room Milano

Abiti a Milano e sei appassionato di escape room? Probabilmente conoscerai già Evasion Escape Room, realtà che ormai da diversi anni, propone diverse tipologie di evasioni per tutti i gusti. L’ultima novità di casa Evasion si chiama Wizard Academy ed è pensata per chi adora gli enigmi a tema magia.

Entrare nella escape room:

Entrando a Wizard Academy scoprirai un mondo in cui realtà e magia si intrecciano. Dopo aver ricevuto la lettera d’ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria ti dirigerai verso il Castello di Alnwick. Proprio qui dovrai sventare il ritorno del Signore Oscuro risolvendo indovinelli e trabocchetti.

Le caratteristiche della escape room:

Per entrare alla Wizard Academy di Evasion è necessario essere minimo 2 e massimo 5 persone dagli 8 anni in su. La presenza di un adulto maggiorenne è sempre obbligatoria.

L’escape room propone un tipo di intrattenimento all’avanguardia grazie a sistemi automatizzati. Non sono presenti infatti lucchetti e chiavi all’interno. I giocatori avranno a disposizione 60 minuti per poter risolvere i misteri di Wizard Academy.

Difficoltà dell’escape room: intermedia.

Costi e prenotazioni:

Il costo della escape room varia in base al numero di persone. Il prezzo è di 80€ fino a 4 giocatori, mentre per 5 giocatori è di 100€. Per poter divertirsi presso le escape room di Evasion è necessaria la prenotazione, in questo modo lo staff farà in modo tale da preparare il gioco per te e per i tuoi amici. In ogni caso è obbligatorio presentarsi almeno 15 minuti prima presso la sede.

Per prenotare puoi telefonare direttamente in sede oppure compilare l’apposito form presente sul sito web di Evasion.

Se stai cercando una escape room diversa dal solito capace di combinare magia, logica e indovinelli la Wizard Academy aspetta solo te!