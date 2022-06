SKKN by Kim Kardashian: tutti i prodotti, prezzi e info sulla nuova linea di skin care

SKKN by Kim Kardashian, il nuovo brand di skin care dell’imprenditrice e modella è finalmente approdato su questi schermi. Dopo averlo annunciato, meno di un mese fa, i prodotti di questa linea sono ufficialmente disponibili sul sito ufficiale del marchio.

Il brand

Si tratta di un brand sicuramente high cost sia per il packaging che i vari imballaggi. Grande attenzione è stata data alla cura dei dettagli e al concept. Prevalgono i colori nude, in una collezione che pone a trasmettere pace e senso del lusso. Inoltre i pack sono riutilizzabili, acquistando i refill dei prodotti.

Tutti i prodotti e i prezzi

Cleanser 43$

Toner 45$

Exfoliator 55$

Face Cream 85$

Eye Cream 75$

Hyaluronic Acid Serum 90$

Vitamin C8 Serum 90$

Night oil 95$

Oil drops 95$

Sul sito sono anche disponibili dei set completi per provare più prodotti insieme e risparmiare sul costo.

Dove acquistare SKKN by Kim

Per acquistare i prodotti di Kim Kardashian, attualmente, è possibile farlo solo tramite il sito ufficiale del brand.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SKKN BY KIM (@skkn)

SKKN by Kim è disponibile in Italia?

Purtroppo se avevate già preparato le vostre carte di credito e il carrello, pronti a fare acquisti folli, abbiamo una brutta notizia: attualmente il sito non spedisce in Italia.

Abbiamo chiesto direttamente al brand che ha spiegato che al momento non è prevista alcuna spedizione nel nostro paese ma sperano di poterci lavorare presto. Non è però chiaro se questa scelta è dovuta al fatto che SKKN by Kim potrebbe essere presto venduta da qualche rivenditore, o semplicemente per una scelta di mercato.

Speriamo che questa collezione, sicuramente molto interessante, possa presto arrivare anche nel nostro paese. Voi sareste curiosi di provarla?