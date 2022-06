Love & Gelato: intervista a Susanna Skaggs, Tobia De Angelis e Saul Nanni

Si intitola Love & Gelato la nuova commedia di Netflix girata interamente in Italia che vede la presenza di un cast internazionale. Interpretato dai nostri Tobia De Angelis, Saul Nanni e Valentina Lodovini, il film vede nei panni della protagonista la giovane attrice statunitense Susanna Skaggs. Insieme a lei anche Owen McDonnell e Anjelika Washington.

A proposito di Love & Gelato

Il film è basato sull’omonimo romanzo di Jenna Evans Welch ed è disponibile in streaming in streaming su Netflix a partire dal 22 giugno.

Intervista a Susanna Skaggs, Saul Nanni e Tobia De Angelis

In occasione dell’uscita del film abbiamo avuto modo di incontrare i giovani protagonisti di Love & Gelato, i quali ci hanno raccontato dei loro personaggi e della loro esperienza sul set film.

I ragazzi hanno detto anche la loro in fatto di scelte, un tema centrale del film e che, in momenti della vita diversi, riguarda tutti noi. Alla fine non potevamo non chiedere a tutti quale fosse il loro gusto di gelato preferito… la risposta vi sorprenderà. O forse no!

La trama del film

Lina è una diciassettenne americana che, dopo il diploma, si ritrova a dover fare da sola un viaggio in Italia dopo la scomparsa della madre. Confusa e catapultata in un paese a lei sconosciuto, anche caotico in confronto a lei sempre seria e metodica, la ragazza dovrà fare i conti con se stessa: con tutte le sue manie, ansie e paure.

Ma non solo. Lina dovrà anche confrontarsi con il passato della madre. Un passato che riguarda direttamente anche lei e che, ovviamente, cela qualche sorpresa e qualche segreto… Immersa in paesaggi magici e in cibi sconosciuti e dal sapore unico, affascinata dallo stile unico della moda italiana, sopraffatta da imprevisti romantici e travolta da famiglia tutta nuova, Lina imparerà a guardare al mondo e a se stessa con un occhio diverso e più consapevole.

Love & Gelato, le location del film

Il film, girato tra Roma e Firenze, mostra alcuni dei luoghi più belli e amati della centro della capitale. Tra questi vi sono

Piazza delle Naiadi (Piazza della Repubblica);

Il belvedere dell’Aventino;

Campidoglio;

Fori Imperiali;

Nuvola, zona EUR;

Stazione Termini.

Per quanto riguarda Firenze invece: