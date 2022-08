SKAM Italia 6 – Ci sarà? La risposta di Ludovico Bessegato

SKAM Italia 6 si farà? Durante la conferenza stampa della quinta stagione è stato chiesto a Ludovico Bessegato se ci sarà un’altra stagione della serie teen italiana più amata e lui non ha chiuso definitivamente la porta.

SKAM Italia 6 – Le dichiarazioni di Ludovico Bessegato:

Lo showrunner di SKAM Italia ha risposto ad una domanda sul possibile futuro della serie dopo la quinta stagione e, soprattutto, se vorrà continuare a raccontare le storie del primo gruppo di amici, oppure se si continuerà con nuovi personaggi.

Su tutto ciò che riguarda una prossima stagione bisognerebbe chiedere a Netflix e Cross Production, non pensavo nemmeno che ci sarebbe stata una quinta stagione perché credevo che la quarta avrebbe chiuso. Se ci sarà questa richiesta e ci saranno ancora storie da raccontare non vedo perché non continuare. C’è oggettivamente una questione anagrafica, il vecchio cast va ormai all’università, a parte Elia che ripete l’anno, e questa è una richiesta dei titolari del format che ci chiedono che sia una serie che parla del liceo. Se ci sarà questa richiesta, si continuerà con questa transizione che abbiamo cominciato in questa stagione. I vecchi personaggi negli altri remake europei hanno sempre trovato il modo di tornare nelle nuove vicende e se si potrà vedere se è possibile anche per noi. L’importante è la storia che vogliamo raccontare ed in base a questo si vedrà.

SKAM Italia 6 – cosa sappiamo:

In base a quello che ha rivelato Ludovico Bessegato, per adesso non ci sono ufficialmente richieste da parte di Netflix di continuare con la serie, ma non è detto non possano arrivare una volta valutato il successo della quinta stagione, che sarà disponibile dal 1 Settembre 2022.

Per quanto riguarda il cast, invece, lo sceneggiatore ha detto che i creatori del format originale vogliono la serie resti al liceo, quindi sicuramente non avremo più una stagione con protagonista uno dei ragazzi del gruppo di amici originario; Giovanni, Eva, Martino e co, infatti, sono ormai tutti all’università, solo con l’eccezione di Elia che ha dovuto ripetere la quinta superiore e per questo è protagonista della nuova serie.

In SKAM Italia 5 vengono introdotti una serie di nuovi personaggi, tra cui Viola e Asia, interpretate rispettivamente da Lea Gavino e Nicole Rossi, il loro gruppo di amiche con cui formano una lista per le elezioni studentesche ed i loro avversari. Quindi da quello che ha detto Bessegato, se la serie dovesse continuare, qualcuno di questo nuovo gruppo potrebbe essere protagonista di SKAM Italia 6.

Tornerà il cast originale?

Come ha confermato anche Bessegato, nelle nazioni europee nelle quali SKAM è andato oltre la quarta stagione, c’è sempre stata la possibilità di far tornare uno o più membri del cast originale come guest star nella serie; visto il bellissimo rapporto che gli attori del cast hanno tra di loro e con SKAM stesso, non vediamo perché non possa accedere anche in Italia.

