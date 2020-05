CaptainBlazer raggiunge 1 milione di iscritti sul suo canale!

Congratulazioni di cuore a CaptainBlazer! Samuele Matteini, in arte CaptainBlazer, 16enne originario di Rimini ha battuto ad aprile uno dei suoi tanti record! Ad oggi infatti è il più giovane italiano nella storia di Youtube ad aver raggiunto lo speciale traguardo di un milione di iscritti al proprio canale.

Ecco il video dell’annuncio di CaptainBlazer!

Il milione di iscritti per il giovane sedicenne non rappresenta un punto di arrivo, ma solo lo stimolo per una nuova partenza verso altri record da battere.





Samuele ha iniziato giovanissimo all’età di circa 14 anni. Nato con l’intramontabile Minecraft, il giovane youtuber ha visto letteralmente esplodere il suo canale grazie a Fortnite, il fortunatissimo titolo della Epic Games, di cui oggi è indiscusso leader tra i content creators italiani. Appassionato di batteria fin da quando aveva 9 anni, oltre ai videogiochi i suoi pomeriggi passano tra un giro sulla sua amata Rs 125 2009 e l’amore per la tecnologia e l’informatica.

Il successo, va detto, è stato in qualche modo stimolato anche da questo diffficile periodo di quarantena, dove lo youtuber si è dato da fare più che mai con i suoi contenuti online!

Chi è CaptainBlazer: ecco qualche curiosità su di lui!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il giovane youtuber è stato di recente intervistato da Mashable e ci ha inoltre regalato un’intervista a due con il collega Mattiz. Ecco dunqur tutto quello di curioso che abbiamo scoperto su di lui!

-- Il suo youtuber preferito è St3pny.

-- Si definisce introverso, allegro e affidabile.

-- Il suo punto debole è la timidezza.

-- Se vincesse 10 milioni di euro investirebbe in case “e reobe del genere” e comprerebbe una Lamborghini.

Proprio pochissimi giorni fa, fra le altre cose, un altro giovanissimo youtuber è riuscito a sfondare il milione di iscritti. Stiamo parlando proprio dell’amico Mattiz, di cui vi avevamo parlato approfonditamente in questa occasione!