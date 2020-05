Tra i concorrenti di Amici Speciali, il nuovo format di Maria de Filippi in onda su Canale 5, ci sarà anche Irama. L’artista, vincitore dell’edizione 2017 del talent di Canale 5, tornerà a farsi sentire con un nuovo singolo perfetto per l’estate intitolato Mediterranea.

Mediterranea sarà dunque il nuovo tormentone estivo di Irama, che alle spalle ha fra le altre hit estive come Nera e Arrogante.

Qui sotto trovate il testo integrale di Mediterranea di Irana. Vi informiamo che il pezzo arriverà nelle piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 19 maggio. Il pezzo, in ogni caso, è stato tramsesso in anteprima a The Flight su RTL 102.5 qualche giorno fa!

Il pezzo è stato trasmesso in forma integra

Testo Mediterranea Irama

nella bocca una melodia

gli occhi che rincorrono

un bagliore in mezzo ad una via

delle labbra che scorderò

mentre il vento soffierà via

anche l’ultimo falò

potrei dirti un’altra bugia

Potrei dirti qualcosa di me

ma non so niente di te

ma non fa niente anche se

oh uh in strada si parla di me

il resto lo tengo per te

Calma se questo è un rodeo

Ci penserà il karma, dai oooh

fa caldo e ti cala il pareo

e quando il sole chiede

alla luna dove andrò

non andrò dovunque andrai

altrove no

Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica Mediterranea

Mediterranea

Pare come appare tanto poi scompare

ti ti ti va di riprovare

fare lo vuoi fare dai che ci vuoi fare

me lo ricordo che ti va di giocare

male non fa male no è come fare gol

però mare non è amare no

non ti chiamerò puoi sperare, puoi sperare

come un casinò

e quando il sole chiede

alla luna dove andrò

non andrò dovunque andrai

altrove no

Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica Mediterranea

mediterranea

e il ritmo che quando rallenta

e la tua pelle che mi tenta

la bocca bocca la tua verità la so

chi tocca tocca non ti merita

però

Quando balli il tuo corpo si muove col mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica Mediterranea

mediterranea.