Il gran finale della quarta stagione di Skam Italia non ci ha regalato solamente la chiusura della storia di Sana Allagui (Beatrice Bruschi), protagonista dei nuovi episodi. Il finale della serie (qui la recensione del primo episodio), però, ha voluto dedicare dei momenti anche ad altri personaggi, sia vecchi protagonisti (come Martino e Niccolò), sia personaggi secondari che non hanno mai avuto la loro stazione (come Silvia).

Sorprendentemente anche Filippo (Pietro Turano), fratello di Eleonora e amico e spalla di tutti i protagonisti, ha avuto un momento dedicato al suo personaggio.

ATTENTI AGLI SPOILER DELLA QUARTA STAGIONE.

Come finisce la storia di Filippo nella quarta stagione di Skam Italia?

Quello di Filippo è un momento fortissimo, perché sulle note di Elettra Lamborghini, lo osserviamo mentre, da solo in casa, usa un test fai-da-te per scoprire se è sieropositivo. Non ha bisogno di parole la scena: Filo è in ansia, ma cerca di non lasciarsi prendere dal panico e intrattenersi… finché non ci pensa sua sorella. Eleonora (Benedetta Gargari) si collega via skype con il fratello. Dopo qualche minuto in cui Filippo sembra più tranquillo della sorella, arriva il risultato. Negativo. Ed è in quel momento che rilascia davvero la paura. Filippo piange, per la gioia, per il terrore, per il nervosismo. Per adesso, andrà tutto bene.

E chissà, magari in un’ipotetica nuova stagione della serie, lui potrebbe esserne proprio il protagonista?

La quarta stagione di Skam Italia è su TIMVISION e Netflix dal 15 maggio

Cosa ne pensate del finale di Filippo nella quarta stagione di Skam Italia?