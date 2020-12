Ultimo: 7+3 è il suo nuovo singolo, dedicato alla madre!

Significato testo 7+3 Ultimo: è in arrivo una nuova canzone “a sorpresa”!

Con una serie di post social piuttosto sospetti, Nicolò Morriconi in arte Ultimo ci aveva anticipato l’arrivo di una bella sorpresa per Natale. Una sorpresa confermata ieri sera: è infatti in arrivo un nuovo singolo inedito dell’artista romano!

Si intitolerà infatti 7+3 e sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e negli online store da domani, 22 dicembre, il prossimo singolo di Ultimo. La canzone sarà un brano dedicato alla sua adorata mamma. Ecco come l’artista ha spiegato il significato del testo di questa canzone tanto attesa dai fan!

Significato testo 7+3 Ultimo: ecco di cosa parla la nuova canzone!

Circa 2 settimane fa ho scritto una canzone alla chitarra, si chiama 7+3.

È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia madre ed è a lei che voglio dedicarlo.

Si tratta di un pezzo speciale, intimo.

Domani a mezzanotte sarà anche vostro. È il mio regalo di Natale.

Nic

7+3 sarà il terzo singolo inedito che Ultimo pubblicherà dopo il successo di Colpa delle favole. Il primo, esattamente un anno fa, era stato Tutto questo sei tu. Il secondo, più recente, è stato 22 settembre.

Almeno per il momento, non ci è dato sapere se questi ultimi pezzi faranno parte di un ideale terzo disco dell’artista romano. In linea puramente teorica, Ultimo dovrebbe tornare a calcare i più importanti stadi italiani con il suo nuovo tour questa estate 2021. Alla luce della situazione, in ogni caso, viene davvero difficile pensare che il sogno di migliaia di fan si possa trasformare in realtà. Ma la speranza è l’ultima a morire!

Nel frattempo attendiamo la mezzanotte del 22 dicembre per poter ascoltare questa 7+3!