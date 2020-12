Il reality show su Charli d’Amelio e Dixie d’Amelio in streaming su Hulu!

Il reality show su Charli d’Amelio, Dixie d’Amelio e tutta la famiglia D’Amelio è realtà! La famiglia di tiktoker più seguita al mondo sta finalmente per sbarcare sul piccolo schermo con uno show del quale già si vocifera da tempo. Come vi avevamo raccontato in tempi non sospetti su Ginger Generation, i membri della famiglia d’Amelio avranno presto uno show tutto per loro in stile Kardashian!

Ecco tutto quello che sappiamo sul reality show su Charli d’Amelio e famiglia!

Il reality show su Charli d’Amelio: ecco tutto quello che sappiamo (e dove andrà in onda)





Va detto che le avventure della famiglia più social d’America già le seguiamo da tempo sul loro canale Youtube. Proprio di recente, la famiglia d’Amelio era stata al centro di pesanti polemiche a causa dell’atteggiamento irrispettoso di Charli e Dixie. Ve ne avevamo parlato, a proposito, in una delle più recenti puntate del nostro podcast.

TIKTOK drama - Il web cancella Charli e Dixie D'Amelio? Ecco perché!

The D’Amelio Show, questo il titolo del reality show sulla famiglia di Charli e Dixie, arriverà presto in strHulueaming su Hulu.

La piattaforma, per ora disponibile solo negli Stati Uniti, accoglierà questo reality composto da 8 episodi. Una mini serie, insomma, grazie alla quale scopriremo com’è una giornata tipo della famiglia d’Amelio.

Almeno per il momento, non abbiamo una data ufficiale di messa in onda. Sappiamo però che potremo goderci lo show già a partire dal 2021.

Ecco come la vice presidente della sezione documentari di Hulu, Belisa Balaban, ha commentato questo progetto: