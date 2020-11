Siamo solo orsi – Il Film: LaSabri nel cast di doppiaggio

LaSabri è uno degli ospiti speciali nel cast di doppiaggio di Siamo solo orsi – Il Film. Il lungometraggio ispirato al celebre cartone (divenuto oramai già un cult) andrà in onda il prossimo 27 novembre alle 19:40 su Cartoon Network. Siamo solo orsi è una serie animata prodotta da Cartoon Network studios. Il creatore è Daniel Chong, vincitore dell’Annie Award. Il film vede come protagonisti Grizzly, Panda e Orso Bianco in una nuova incredibile avventura. I tre fratelli orso, stanchi della vita selvaggia, preferiscono comportarsi come ragazzi umani, appassionati di web e smartphone. Il loro sogno di diventare star dInternet attirerà le attenzioni del Dipartimento di Controllo della Fauna Selvatica, che minaccia di dividerli e di rinchiuderli in un luogo molto lontano dalla loro caverna.

SIAMO SOLO ORSI: L’ANTAGONISTA PRINCIPALE

Il principale antagonista dei tre fratelli nel film sarà l’agente Trout del Dipartimento di Controllo della Fauna Selvatica. Un tipino che saprà come rendere la vita difficile ai nostri tre amici, essendo un uomo severo, irascibile e avverso agli animali. Obiettivo di Trout è di manipolare l’equilibrio naturale secondo la sua visione rigida e schematica: secondo lui il mondo appartiene solo agli uomini e gli animali (orsi inclusi) sono esseri inferiori.

CHI È LASABRI

LaSabri, guest star di Siamo solo orsi – Il Film, è una creator molto amata da ragazzini e ragazzine che la considerano come un’amica o, ancor più, una sorella maggiore. Il personaggio a cui presterà la voce è LaMucca, personaggio estroverso (proprio come la sua doppiatrice) che introdurrà i tre orsi a un evento esclusivo riservato solo agli animali più popolari del web: la Festa degli animali di Internet. Ricordiamo come LaSabri sia da sempre impegnata attivamente contro il cyberbullismo. La nota creator ha dichiarato sulla sua esperienza come doppiatrice: “Doppiare un personaggio di un cartone animato è sempre un’esperienza speciale e indimenticabile” e poi ancora: “Lo è ancora di più se è, come in questo caso, uno dei personaggi di un cartone che adori! Magari da fuori si può pensare che doppiare sia molto facile ma in realtà non lo è per niente”.