LaSabri e Pika Palindromo si sposano! OMG! I due youtuber, amatissimi dai giovanissimi, hanno deciso di convolare a nozze dopo circa un anno e mezzo di relazione!

LaSabri e Pika Palindromo si sposano: ecco la foto dell’anello!

La youtuber ha annunciato l’arrivo delle nozze con una foto pubblicata sui suoi profili social. Su Instagram la youtuber ha condiviso la foto dell’anello ricevuto in regalo da Alessio, come segno di amore eterno.





LaSabri, come ricorderanno in molti, ha iniziato la relazione con il suo adorato Alessio lo scorso anno. I due si erano messi insieme dopo la fine della storia di Sabri con un altro celebre gamer, Anima. Con Anima Sabrina Cereseto (questo il suo vero nome) era rimasta insieme molti anni, tanto è vero che la rottura fra i due era stato un vero shock per i fan.

Ecco il video della proposta di matrimonio!

Mi vuoi SPOSARE? 💍

Chi è LaSabri: ecco la sua biografia!

Nata a Monza, con un passato da ginnasta e modella, apre nel 2014 il suo canale su YouTube col nickname “LaSabriGamer”, attraverso cui vive la sua passione per i videogiochi. Sabrina Cereseto, in arte “LaSabri”, è la regina di YouTube, la sorella maggiore, l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini vorrebbero avere…ma che in verità hanno! Sabri ha infatti 4 milioni di amici. Dinamica, divertente, dolce, generosa e premurosa, è a lei che i ragazzi raccontano tutto, anche quello che non riescono a condividere con i propri genitori. Nei suoi video condivide le sue principali passioni: la sua famiglia, i suoi animali, i videogiochi e le sue ‘pussole’… è così che chiama i suoi fan! Parla volentieri di tematiche importanti come l’omofobia, il razzismo e il bullismo.

È Ambasciatrice nel 2017 della campagna #cyberesistance contro il cyberbullismo. Collabora attivamente con le Onlus ‘Make a Wish’ e ‘Save The Children’. A marzo 2020, durante il lockdown per il Coronavirus, partecipa attivamente alla campagna #IOMIDIVERTOACASA. Ama profondamente i suoi fan, passa molto tempo con loro e spesso va a trovare i meno fortunati in ospedale, portando con se regali. In verità adora poter far (nel verso senso del termine) loro regali, ‘costruisce’ infatti braccialetti e collanine con le sue mani. Si preoccupa e si informa della loro resa scolastica e ripete ogni giorno quanto la famiglia sia importante e vada apprezzata, rispettata e seguita. Il più bel complimento che riceve è “Siamo felici che nostro/a figlio/a ti segua e ti consideri un esempio. Grazie per tutto ciò che fai”.