Among Us Regali di Natale 2020: l’idea perfetta per queste feste così diverse dal solito!

Per questo Natale 2020, ormai l’abbiamo capito, dovremmo accettare dei festeggiamenti decisamente più sobri rispetto al solito. Ma questo non significa certo che dovremo rinunciare in toto ai regali, anzi!

Come sempre, Amazon viene in nostro aiuto. Tramite la piattaforma di e-commerce, che in questi giorni ha attivato le offerte del Black Friday, potrete acquistare tutto il merch dedicato al videogioco. E fare dei regali fantastici ai vostri amici (da inviare loro direttamente a casa, ricordatevi di limitare i contatti!) e a voi stessi.

Andiamo dunque a scoprire insieme tutti i prodotti di Among Us disponibili su Amazon e perfetti come regali di Natale 2020!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)



Among Us Regali di Natale 2020: prodotti e prezzi su Amazon

Qui sotto trovate una ricca selezione di prodotti ispirati al celebre videogame, esploso nel 2020 come incredibile fenomeno virale!

















































Among Us sarà tradotto in italiano: ecco l’annuncio ufficiale

In attesa dei vostri pacchi di Natale a tema Among us, abbiamo ottime notizie per tutti voi fan italiani!

Gli sviluppatori del videogioco hanno annunciato pochissime ore fa che Among Us sarà presto tradotto in italiano! Il videogame virale sarà in realtà disponibile anche in molte altre lingue, per tutti quei milioni di utenti che ancora non masticano bene l’inglese.

Siete pronti ad andare alla ricerca dei vostri sospettati (o “sus” come si chiamano nel gioco) e dei possibili impostori?

Ecco l’annuncio degli sviluppatori!