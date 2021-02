ShorTS International Film Festival ricerca giovani selezionatori

ShorTS International Film Festival, per chi non lo sapesse, è la storica manifestazione cinematografica che si svolgerà a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021. L’evento proporrà una sezione dedicata ai piccoli giurati: lo Shorter Kids’n’Teens. La manifestazione triestina, organizzata dall’Associazione Mediometraggio, ricerca infatti quest’anno dei giovani selezionatori, che dovranno curare la sezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens. Il tutto accompagnato da un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale. la sezione Shorter Kids’n’Teens è un vero e proprio “festival nel festival” che punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche a un pubblico giovane, tramite una sezione pensata appositamente per i giovanissimi all’interno della manifestazione triestina.

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: APERTE LE SELEZIONI PER I SELECTERS

ShorTS International Film Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (formato in totale da otto bambine/i di età compresa tra gli 8 e i 10 anni e da otto ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un un’opera cinematografica speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a degli incontri a Trieste in cui diverranno protagonisti attivi della selezione.

Trieste Shorts International Film Festival: Intervista a Carlo Rossi

Watch this video on YouTube

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA

I primi tre incontri (in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione audiovisiva e cinematografica. In seguito sono previsti ad aprile altri tre meeting in cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli degni di far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. Compito dei Selecters sarà quello di analizzare, commentare e dare opportuni giudizi ai vari film da selezionare, lavorando in squadra e coordinati da un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che andranno in seguito a costituire la selezione ufficiale di Shorter Kids’n’Teens. Precisiamo che c’è tempo fino al 19 febbraio per presentare le candidature. Per ulteriori informazioni consigliamo di visionare il sito ufficiale del Festival. Buona fortuna!

Per aggiornamenti sullo ShorTS International Film Festival e altri eventi continuate a seguirci!