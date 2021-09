Lucca Comics & Games: le prime anticipazioni dell’edizione 2021

Il Lucca Comics & Games torna nella sua edizione 2021 garantendo il massimo dell’intrattenimento a tutti i partecipanti, come del resto ogni anno. La scorsa edizione si è svolta, seppur in una veste completamente diversa a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Come di consueto, la fiera del fumetto più importante d’Italia torna con il claim “…A riveder le stelle”. Si svolgerà di nuovo in presenza dal 29 ottobre al 1° novembre. In data 21 settembre si è tenuta la conferenza stampa di Lucca Comics & Games 2021. Nel corso della conferenza odierna è stata presentata l’immagine di questa edizione che, nell’anno delle celebrazioni dantesche, è stata affidata a Paolo Barbieri.

LUCCA COMICS & GAMES: LE ANTICIPAZIONI DEL PROGRAMMA

Sono state inoltre annunciate le prime anticipazioni del programma, tra cui: il nuovo format Rock ‘n’ Comics che unisce musica e fumetto e avrà vari ospiti tra cui Pau, frontman dei Negrita (a Lucca anche con una mostra personale), Caparezza, Lacuna Coil e Shade; le grandi mostre, da Will Eisner a Teresa Radice e Stefano Turconi, da Giacomo Bevilacqua a Walter Leoni; una speciale esperienza immersiva in occasione del centenario del Milite Ignoto; il ritorno del Graphic Novel Theatre con due progetti, uno dedicato a Tuono Pettinato e la seconda opera dal titolo l’Oreste – quando i morti uccidono i vivi; le prime immagini di “Pantafa”, horror italiano di prossima uscita con Kasia Smutniak, diretto da Emanuele Scaringi, accompagnato da un prequel a fumetti, scritto da Marco Taddei e disegnato da La Came.

GLI OSPITI PRESENTI ALL’EVENTO

Tra i primi ospiti annunciati: Roberto Saviano con il suo attesissimo graphic novel Sono ancora vivo, Zerocalcare, Bastien Vivés e Martin Quenehen, Igort, Manuele Fior, Elisa Menini, Sara Colaone e Barbara Baldi, Leo Ortolani, Fumettibrutti, Sio…. Il programma completo di Lucca Comics & Games 2021 sarà annunciato prossimamente. Si preannuncia uno spettacolo indimenticabile, del resto dopo quasi due anni di difficoltà ci voleva davvero un nuovo spiraglio di luce!

Per aggiornamenti sul Lucca Comics & Games e altri eventi analoghi continuate a seguirci!